Кто зарабатывает на буме киберспорта в Москве

В эти выходные в Москве прошел второй кибертурнир Epicenter по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive с призовым фондом в полмиллиона долларов. Первый турнир, состоявшийся в мае и собравший 7 тысяч зрителей, уже признали лучшим в Европе: он получил премию EUBEA в номинации Live Entertainment. Киберспорт на подъеме, и не только в России. В следующем году объем этого рынка может достичь миллиарда долларов. Уже сейчас совокупная аудитория самых популярных игр League of Legends, DotA и StarCraft составляет 160 миллионов человек в месяц.

О киберспорте говорят даже те, кто никогда не рубился в «Доту» или «Лигу». Во многом потому, что летом соревнования по компьютерным играм стали официальным видом спорта в России, а известный инвестор Алишер Усманов решил вложить в строительство киберспортивной арены 100 миллионов долларов. Вслед за ним в отрасль потянулись и другие люди с деньгами, не интересовавшиеся ранее геймингом. Сейчас, помимо собственно профессиональных киберспортсменов, которые зарабатывают, играя в игры, появилось немало компаний, которые проводят мероприятия, собирают специальные компьютеры и открывают тематические клубы. The Village разобрался, как они работают.

Новичок

Еще год назад Андрей Комогоров ничего не знал о киберспорте. Сначала он работал в «Евросети», потом создал свою компанию и стал заниматься построением розничных сетей. Самый крупный его проект — открытие 250 салонов связи Tele2 в Москве. В начале года проект с Tele2 начал сбавлять темп. «Стало скучно, — говорит Комогоров. — Я смотрел разные направления, например хотел делать портал по недвижимости».

Приятель из игровой индустрии рассказал, что в Штатах киберспорт собирает стадионы, а гейминг благодаря ему получил второе дыхание. «Я стал изучать вопрос, и появилась идея спроецировать это на ретейл», — вспоминает предприниматель о том, как у него возникла мысль открыть компьютерный клуб для фанатов киберспорта. Он знал, что в кризис у московских торговых центров появились свободные торговые площади. Но это места в отдалении, которые трудно сдать. Кроме того, владельцы ТЦ не могут понять, как привлечь подростков. «Мужчины от 14 до 22 не ходят в торговые центры, так как им нечем заняться, а у нас была понятная история: пришла семья, родители — на шопинг, дети — в детскую комнату, подростки — в игровой клуб», — рассказывает Комогоров. По его словам, геймерам в клубе удобнее, чем дома: большой компьютер, специальное кресло, возможность собраться командой, обсудить стратегию и пообщаться с единомышленниками. При этом родителям так спокойнее: клуб закрывается в десять вечера, здесь не продают алкоголь и есть охрана, а сотрудники следят, чтобы посетители не просиживали за компьютером весь день. «Ситуация не вин-вин, а вин-вин-вин-вин-вин!» — восклицает предприниматель.

Торговые центры сначала приняли идею без энтузиазма. «Компьютерные клубы умерли в 90-е, — отвечали ему. — Нам теоретически такое интересно, но ты сам-то считал? Тут бизнес-модели нет». Комогоров также попробовал написать крупнейшему в мире издателю игр Riot Games, но там тоже не очень понимали, что это будет: огромный компьютерный клуб вроде киевской арены или что-то другое. Тогда сам Комогоров не мог четко ответить на этот вопрос, так как не знал, что именно важно для издателей, потому стал искать тех, кто разбирается в киберспорте.

Одноклассник познакомил его с Ярославом Комковым, который отвечает за киберспорт на портале Sports.ru. Разговоры с ним перешли в консультации, а они — в совместные переговоры. Теперь Комков — партнер Комогорова и директор клуба. Он взял на себя переговоры с издателями игр: около 40 встреч закончились положительно. Четыре месяца назад проект упаковали в презентацию. Окончательная идея была такой: сеть компьютерных клубов, которые будут открываться в регионах по франшизе, с большим количеством компаний-партнеров (одни предоставляют мониторы со скидкой, другие — быстрый интернет и прочее). Riot Games стала генеральным партнером: сейчас это означает, что посетителю будут предлагать ее игры в первую очередь, но если он захочет поиграть в DotA, главного конкурента League of Legends, то нет проблем.

Первый клуб Gamer Stadium появится в «Авиапарке», дата открытия постоянно переносится, сейчас оно намечено на последние выходные октября. На площади 1 250 метров будет сцена для мероприятий от издателей игр, студия для стримеров, которые будут вещать из нее два раза в неделю. Посетители смогут поиграть в общем зале на 70 мест или в одном из двух ВИП-залов на десять мест каждый с более мощными компьютерами и дорогостоящими аксессуарами (комплект наушники, клавиатура и мышь обошелся в 480 евро). «Можно собраться с друзьями и поиграть в танки, устроить корпоратив», — говорит Комогоров. Час игры будет стоить от 250 рублей. Инвестиции в проект составят порядка 30 миллионов рублей. Это личные деньги предпринимателя, и он верит, что они скоро вернутся. «Я был на Riot Games в ледовой арене ВТБ, туда пришли 14 тысяч человек — тогда я понял, как это востребованно», — говорит он.

Компьютеры для геймеров

В процессе подбора оборудования для клуба Комогоров выяснил, что в Москве есть компании, специализирующиеся именно на гейминге. Одни производят особые кресла, другие собирают компьютеры для игроков. «У всех куча заказов и цеха загружены под завязку», — говорит он.

Например, московская Hyper PC собирает компьютеры с 2009 года. Сначала основатели занимались этим, работая по найму, а потом решили делать все сами. «Многие из коллектива фирмы — геймеры, которые играют почти каждый день, поэтому мы знаем, чего хочет игрок, каким должен быть сервис», — рассказывает основатель компании Александр Красильников. По его словам, сотрудники его компании собирают компьютерный хай-энд, а делать это можно только вручную. Над сборкой каждого компьютера работает один человек. Он несет личную ответственность за созданный им компьютер. Далее машина проходит комплексное тестирование и кастомизируется под заказчика. Например, можно покрасить корпус и комплектующие в любимые цвета, установить полное водяное охлаждение, добавить подсветку и нанести на системный блок любое изображение. Например, изображение Бафомета — такой компьютер работы Hyper PC можно увидеть на ее странице «ВКонтакте», число подписчиков которой перевалило за 156 тысяч.

Компьютер, или рабочая станция индивидуальной сборки, стоит от 55 тысяч до миллиона рублей. Средний чек в компании — 150 тысяч. Каждый месяц в компании собирают около сотни компьютеров.

«Нашими услугами пользуются в основном те, у кого нет времени или они не разбираются, некоторые даже не отличают процессор от системного блока, — говорит Красильников. — Мы все сделаем за человека, проконсультируем, при необходимости даже проведем вводный курс, чтобы он знал, где видеокарта и оперативная память». По его словам, в этом году компания стала больше заниматься киберспортом. Помимо поддержки команд, Hyper PC поставила 90 компьютеров в клуб Комогорова, а сейчас ведет переговоры с компанией Esforce об оснащении киберарены.

Большая игра

Esforce — это та самая компания, которая получила 100 миллионов долларов от фонда USM миллиардера Алишера Усманова. В основном они пойдут на строительство. На эти деньги бывшая гостиница в районе Тимирязевской переделывается в киберспортивную арену площадью 5 тысяч квадратных метров. Открытие намечено на декабрь. Там будет бар, развлечения, 180 компьютеров, приставки, сцена для соревнований, позволяющая вместить команды до 15 человек, а также студия комментирования, аналитики и стриминга.

И это только часть бизнеса Esforce. Еще у нее есть 180 тематических сайтов с общей годовой аудиторией в 40 миллионов посетителей, в том числе Cybersport.ru и Virtus.pro, студия RuHub (для стримеров и комментаторов соревнований), команда Virtus.pro, а также медийные права на украинский клуб Na'Vi и контрольный пакет одной из старейших киберспортивных организаций, немецкой SK Gaming. Кроме того, компания проводит в Москве киберспортивные турниры Epicenter.

«Это позволяет достигать синергетического эффекта, — объясняет руководитель медийного направления компании Никита Бокарев. — Нельзя развивать турнирное направление, не работая с командами, нельзя производить качественный контент, не имея информационной площадки, с помощью которой можно централизовать сообщество». По его словам, компания показывает феноменальный рост. Год назад в ней было 60–70 сотрудников, а сейчас — 400. Главный офис находится в Москве, но есть подразделения на Украине, в Польше и Германии.

Холдинг возглавляет основатель небольшой телеком-компании «За телеком» Антон Черепенников. В 2009 году он стал поддерживать оставшуюся без финансирования команду Virtus.pro. «Мы начали с нуля, мне приходилось вкладывать 10–15 тысяч долларов в месяц, в основном деньги уходили на зарплату игрокам и поездки на чемпионаты», — говорил он в интервью «Секрету фирмы». Впоследствии появились спонсоры, сейчас у каждой из команд их около восьми. В индустрию приходят люди из традиционного спорта: недавно руководителем Virtus.pro стал Роман Дворянкин, ранее работавший главой отдела маркетинга хоккейного клуба «Спартак».

Несмотря на то что российские команды не показывают высоких результатов на мировых турнирах, интерес к новому спорту растет. По оценкам Бокарева, за ним постоянно следят 4 миллиона россиян. И с появлением новых инфоповодов внимание растет. После новости о том, что структуры Алишера Усманова инвестируют в киберспорт, интерес к этому бизнесу стали проявлять другие люди без игрового прошлого, думающие, куда бы вложить деньги: были куплены много команд, медийных и сервисных проектов, говорит Бокарев.

Андрей Комогоров — из их числа. После открытия своего киберспортивного клуба он надеется расслабиться и попробовать поиграть в компьютерные игры. «Я хотел во что-то начать играть, но приходилось работать по 14 часов в день», — объясняет он. Комогоров надеется посвящать по часу в день игре в League of Legends.

фотографии: Обложка, 2, 3 – EPICENTER: Moscow, 1 – Gamer Stadium