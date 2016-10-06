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Как у них6 октября 2016

Сколько стоит жизнь в Вене Насколько дороги еда, транспорт и жилье в австрийской столице

Сколько стоит жизнь в Вене
РедакторАнна Соколова

Текст: Наталия Гурова

Некогда столица одной из самых влиятельных империй Вена уже несколько лет подряд занимает верхние строчки в рейтинге комфортных городов мира. Тесные связи с восточноевропейскими странами и одна из самых сильных экономик в регионе привлекают сюда состоятельных россиян, а также ностальгически настроенных любителей классической музыки, западноевропейского духа, уютных кофеен, полотен Густава Климта, размеренного образа жизни. Проще всего здесь остаться жить, если найти работу в одном из офисов международных организаций (ООН, ОБСЕ, ОПЕК, МАГАТЭ), в банковской сфере и, конечно же, выучив язык. Мы узнали, сколько приходится тратить на жизнь тем, кто может каждый день есть шоколадный торт «Захер».

1 200 евро

минимальный 
размер
оплаты труда

1 800 евро

средний доход

от 3 500 евро

высокий доход

Жилье

400–1 000 евро в месяц

Здесь все зависит от того, кто вы и какой у вас паспорт. Если вы учитесь в местном университете, то можете снять комнату в общежитии от 300 евро. Очень популярна и WG (Wohngemeinschaft — аренда квартиры в складчину), причем не только среди приезжих и студентов. В квартирах живут от двух до пяти человек, каждый платит за комнату. Цена зависит от метража и расположения. В популярных 6-м и 7-м районах, недалеко от главной торговой улицы Mariahilferstrasse, цены выше: 20 квадратных метров будут стоить от 450 евро. Кстати, в Вене много домов старого типа с несколькими комнатами большого метража.

Снять жилье можно очень дешево только в том случае, если у вас есть гражданство Австрии или если живете на одном месте три года. Кто-то умудряется платить 300 евро за двухкомнатную квартиру в 60 квадратных метров. Договоры здесь практически не меняются, так что если сняли комнату за 400 евро, то и через десять лет будете платить столько же. Обычная цена за трехкомнатную квартиру в хорошем районе составляет порядка 1 500–1 700 евро. Конечно, за нее, как и за комнату, при заключении договора нужно заплатить залог.

Транспорт

33 евро — безлимитный проездной на месяц

Выгоднее всего оформить годовой проездной, который действует в метро, автобусах, трамваях, электричках внутри города. Всю сумму можно внести не сразу, а разбить ее на месяцы — получается примерно по 33 евро. Студенты в возрасте до 24 лет платят в два раза меньше. Здесь многие ездят на велосипедах. Разветвленная сеть велодорожек позволяет добраться до любой точки в городе. Если использовать систему CityBike, то первый час не стоит ничего, а каждый последующий — один евро.

Медицина

54–200 евро в месяц

Городская страховая компания WGKK предлагает несколько типов медицинской страховки. Студенты платят 54 евро в месяц и могут пойти к специалистам и стоматологам, правда, последние выполнят лишь самые простые процедуры без дополнительной платы, например удалят зубы мудрости и поставят самую простую пломбу. Самозанятые граждане с доходом до 450 евро в месяц платят примерно столько же. Как правило, работодатель оплачивает медицинскую страховку, которая включена в зарплатную корзину. Чем выше доход, тем больше придется отдать. Но в среднем это 100–200 евро в месяц.

Продукты

200–300 евро в месяц

Расходы на продукты зависят от образа жизни и возможностей. На скромное существование нужно примерно 200 евро в месяц. В городе есть несколько сетей, где продукты стоят дороже, Billa и Spar, но и выбор там богаче, чем в бюджетных Penny Markt и Hofer. Рынки здесь — скорее развлечение для туристов или гурманов. На самом популярном, Naschmarkt, можно найти осьминогов и пирожки с русской икрой. На Brunnenmarkt ходят за покупками турки, студенты и мигранты — там можно дешевле купить рыбу и мясо, а также сезонные овощи и фрукты. Если постоянно ходить в кафе и рестораны, не думать о том, где купить еду, то можно тратить от 800 евро.

Развлечения

От 100–150 евро

В городе проходит множество бесплатных выставок, фестивалей, показов кино, перформансов. Если посещать выставки в день открытия, то можно ни за что не платить, а вообще, вход в галерею может стоить от восьми до 12 евро. Есть несколько кинотеатров в городе, которые стоят чуть дешевле сетевых аналогов: 9–10 евро, по понедельникам и средам — 6–7 евро. Цена зависит от времени суток и дня недели, поэтому самыми дорогими получаются выходные. Английский кинозал Haydn транслирует постановки из лондонского «Глобуса»: от 20 евро за входной билет. Цены на билеты в театр, на оперу или балет зависят от места и представления, средняя цена — 15–20 евро. Контрамарки на концерты — от 35 евро, а если это MUSE или RHCP, то, конечно же, придется отдать больше.

обложка: Franz Pfluges – stock.adobe.com

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