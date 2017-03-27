«Я работаю в Москва-Сити» Крупные корпорации, выкупающие целые башни, владельцы апартаментов и стартапы на 20 квадратных метрах — узнали, кто арендует рабочие места в комплексе небоскребов
В рубрике «Где ты работаешь» мы продолжаем рассказывать про знаковые нежилые здания Москвы. В новом выпуске — Москва-Сити. The Village побывал в шести башнях комплекса, чтобы узнать, кто работает в деловом квартале Москвы, и узнал у экспертов, что с ним происходит.
История
На участок земли площадью 60 гектаров у реки в районе Пресни, который в итоге стал воплощением амбиций девелоперов, городские власти обратили внимание еще в 1950-х годах, когда искали площадку для проведения международных выставок. Вскоре здесь появился «Экспоцентр», а промзона по соседству оставалась невостребованной до 1991 года.
Идею построить здесь небоскребы и назвать деловым районом «Москва-Сити» предложил тогдашнему столичному мэру Юрию Лужкову архитектор Борис Тхор — автор спорткомплекса «Олимпийский» и станции метро «Воробьевы горы». Лужков посмотрел на парижский Дефанс, район Доклендс в Лондоне и дал добро на «любые смелые решения в режиме „стекло-железобетон“». Коллектив архитекторов под руководством Тхора придумал расположить небоскребы в форме подковы: согласно концепции, в центре подковы должны были располагаться парк и транспортная развязка. Всю территорию будущего Сити разделили на 20 участков, а архитекторам каждого небоскреба дали свободу решений. В итоге из первоначального плана Тхора были построены только два здания — «Башня 2000» на набережной Тараса Шевченко и мост «Багратион».
За 20 лет на территории Москва-Сити появились объекты, которые в первоначальную задумку не входили: Башня на Набережной, Северная башня, башни «Империя», «Око», «Эволюция», «Евразия» и «Меркурий Сити Тауэр», комплексы «Город столиц», «Федерация» и «IQ-квартал». От самого грандиозного небоскреба — 600-метровой башни «Россия» по проекту Нормана Фостера — было решено отказаться.
В 2014 году основным владельцем Сити стала компания Solvers во главе с Олегом Малисом, который планировал сделать деловой центр «гармоничной средой для пребывания» 100 тысяч человек, которые ежедневно бывают в Сити. Для этого он предполагал уменьшить пробки, добавить экологичности, развить зоны стритфуда и избавиться от гуляющего ветра на территории комплекса.
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Что Сити дает Москве
Олег Шапиро
партнер архитектурного бюро Wowhaus
Москва-Сити — это квинтэссенция московского урбанизма. Этот небольшой район переживает в концентрированном виде все те же проблемы, что и город. Когда он застраивался, были просто сотни тысяч и миллионы квадратных метров для продажи или аренды с полным отсутствием даже мысли о том, что все это должно функционировать как органичная часть городской ткани.
Именно эту проблему — превратить район из случайного нагромождения небоскребов в точку притяжения и «третье место» как для сотрудников Сити, так и для жителей других районов — необходимо решать. Западная часть города вдоль Москвы-реки сейчас активно развивается, застраиваются бывшие промзоны, и для них Сити вполне может стать местным центром, куда можно поехать или дойти пешком в выходные или вечером. Нужно развивать рекреационную и пешеходную функции набережной, нужно создавать общественные пространства на территории Сити, и в первую очередь — решать транспортную проблему. Для того чтобы Сити ожил, нужно приложить много усилий.
Антон Башкаев
архитектор Bjarke Ingels Group (Нью-Йорк)
Подобный комплекс в Москве был неизбежен, но появился, на мой взгляд, преждевременно. Он был заложен в лужковский период, когда Москва только начинала искать свой новый архитектурный язык, а транспортно-пешеходные проблемы города еще не были осмыслены. На тот момент необходимость в огромном офисном кластере была в основном репутационная. Питаемая финансовой мощью всей страны, Москва воспроизводила подсмотренные у столичных городов развитых стран архитектурные и градостроительные образы, ассоциируемые с экономическим успехом. Подобным воплощением стали небоскребы, пронзившие в конце столетия панорамы Лондона, Токио, Гонконга. Высотные бизнес-центры в этих городах становятся производной высокой плотности застройки и дороговизны участков. Они врастают в существующую среду, реагируя на окружение, транспортно-пешеходные связи и сложившиеся видовые точки. Независимо от выбранной архитектурной стилистики здания, следование этим критериям позволяет органично вписать проект в городскую ткань.
Развивающиеся страны пытаются перепрыгнуть промежуточный этап равномерного уплотнения застройки и воспринимают типологию небоскреба больше символически, нежели практически. В итоге все начинание уподобляется туземному культу карго, воспроизведенному в дорогостоящем стекле и бетоне. На этом пути формального копирования больше всех преуспели Арабские Эмираты, перещеголяв существующие оригиналы по форме, но подменив содержание. Еще более буквальным пониманием типологии небоскреба становится такой проект, как офисный центр в Нигерии, заказчики которого настаивали на непременном выполнении его в форме самца гориллы.
Изначально Сити предполагалось сделать высотным ансамблем, сгруппированным вокруг парка на излучине реки. В процессе коммерческая составляющая перевесила градостроительную, и небоскребы «переехали» внутрь, вытеснив предполагаемый парк. Другой несбывшейся задумкой стало возведение 600-метровой башни, пространственно организующей вокруг себя весь комплекс. На сегодня построенные башни Сити — один из наиболее ярких примеров современной высотной архитектуры в Европе, но высотность их между собой настолько схожа и поставлены они так близко, что потенциальный ансамбль превращается в парад невест, где каждая башня-невеста живет по своим собственным правилам, стараясь отвести взгляд наблюдателя от своих назойливых соседок. Но напластование стилей, ярмарочная пестрота и этот архитектурный «парад невест» — неотъемлемая черта Москвы. С этой точки зрения комплекс Сити идеально соответствует московскому духу.
В ныне достраивающемся Сити — как в зеркале с эффектом задержки — проявляются черты предыдущего периода: амбициозность, китч, хаотичность и отсутствие связующей идеи. Москва-Сити является более архитектурным казусом, нежели архитектурным ансамблем. Но в этом замедленном зеркале сквозь два десятилетия отражается и кое-что еще. В нем отражается вектор в будущее, почти что петровское дерзновение и модернистская система ценностей. В нем отражается стремление к мечте. Москва-Сити становится не только оплеухой здравому смыслу или утонченному вкусу, но и пробуждающей пощечиной для всех нас. Захватывающая его панорама на секунду сбивает со случайного зрителя морок постмодернистских абстракций, напоминая о настоящей планке для наших архитектурных, градостроительных и экономических амбиций.
Кто и за сколько арендует помещения
Дмитрий Жидков
директор департамента офисной недвижимости S.A. Ricci
Совокупная общая площадь офисных площадей в Москва-Сити превышает 900 тысяч квадратных метров. Большая часть из них занята арендаторами. Сегодня доля свободных офисных площадей составляет менее 20 %. Уровень вакантных площадей варьируется от 6 % (в блоке А комплекса «Башня на Набережной») до 50% (башня «Око» — последняя на сегодняшний день из введенных в эксплуатацию в Сити).
Арендная ставка на офисы в Москва-Сити — от 20 до 30 тысяч рублей за квадратный метр в год. Она может зависеть от площади помещения, его состояния, уровня текущей заполняемости объекта, от того, на каком этаже расположено помещение, так как видовые характеристики всегда играют роль. Разница в стоимости помещения на втором этаже, вид из окна которого упирается в стену соседнего здания, и, условно, на 57 этаже с панорамным видом на столицу может составлять 20–25 %. Многое зависит от расположения башни.
Интересно, что во время кризиса количество сделок по аренде и покупке в зоне Сити возросло. В 2015 году оно увеличилось в два с половиной раза. В 2016 году произошло несколько ключевых сделок: «Транснефть» купила офисную часть небоскреба Evolution Tower (64 тысячи квадратных метров), ВТБ получил находившийся у него в залоге объект Eurasia Tower (94 тысяч квадратных метров), мэрия Москвы приобрела у компании 55 тысяч квадратных метров офисных площадей в башне «Око».
Если до кризиса ставки аренды в Москва-Сити были выше средних по рынку, то после 2014 года они снизились и сравнялись со средними показателями. Вместе с тем улучшилась инфраструктура и транспортная доступность кластера — открылись новые станции метро, было введено МКЖД.
Сейчас одни башни заполняются, другие — строятся и выводятся на рынок. Например, на этапе строительства находится Neva Towers. Всего на территории Москва-Сити планируется возвести 22 здания общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров. Сколько из них придется на долю офисной недвижимости — пока неизвестно, как неизвестно и то, всем ли девелоперам удастся воплотить свои планы в жизнь.
Как здесь работается
«БАШНЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ»
Высота и количество этажей: три 17-, 27- и 59-этажные башни
Назначение: офисы, ретейл
Год ввода: 2003–2007
Архитекторы: турецкое архитектурное бюро Enka
Крупные собственники/арендаторы: KPMG, IBM, GE
Максим Серебряный
директор клиентского центра IBM
Я прекрасно помню время, когда здесь был пустырь, большая строительная площадка с глубоким котлованом, по дну которого ездили камазы. Компания IBM стала одним из первых арендаторов, когда здесь не было даже «Старбакса». Интересно наблюдать, как все изменилось за десять лет. Теперь это огромный комплекс со всей инфраструктурой, которая только может понадобиться: магазины, кафе и рестораны на любой вкус и бюджет, парикмахерская и почта, фото на документы и химчистка. Естественно, это позволяет сосредотачиваться на работе, а не бегать по округе в поисках необходимого.
Сейчас IBM занимает восемь этажей в двух башнях. Мы перестраивали помещения в зависимости от наших бизнес-потребностей — например, вместо множества маленьких переговорных сделали большой клиентский центр, где проводим мероприятия для наших заказчиков и бизнес-партнеров, принимая до 2 тысяч человек в год.
У нас в компании гибкий рабочий график — мне необязательно приезжать в офис с самого утра, поэтому больших проблем с пробками для меня нет.
«Город Столиц»
Высота и количество этажей: 74-этажная башня «Москва» и 65-этажная башня «»Санкт-Петербург, объединенные зданием с атриумом
Назначение: офисы, апартаменты, ретейл
Годы строительства: 2005–2009
Архитекторы: американская компания NBBJ, специализирующаяся на строительстве небоскребов
Крупные собственники/арендаторы: Capital Group, «Ренессанс-Кредит»
Искандер Эскандаров
барбер в барбершопе Black Beard
Так получилось, что очередной Новый год я праздновал на лестницах этой башни со своим другом. Спустя полтора месяца мне позвонил директор барбершопа и предложил здесь работать. Несмотря на то что в Сити нет ни одной птички, кошки или собаки, все очень тесно и узко, мне нравится атмосфера. Здесь постоянно бывают тысячи, если не миллионы человек, и я рад, что иногда все равно вижу одних и тех людей — это создает ощущение базы.
На что, чтобы встать, закрыть дверь, дойти до мусоропровода и выкинуть мусор, спуститься, дойти до МЦК и проехать одну остановку, пройти через башню до места работы, уходит ровно 18 минут. Я многодетный отец, поэтому очень ценю свое время.
Наш барбершоп был первым в Сити, он работает уже два года. В основном к нам приходят деловые люди. Если человек каждые три-четыре дня стрижет бороду, это говорит о том, что либо он педант, либо его работа требует внимательного отношения к внешнему виду. Работа барбером в Москве — это больше, чем просто стричь человека. Нужно быть постоянно в курсе многих тем, чтобы поддержать разговор. Клиенты — интересные и успешные люди, и всякий раз, общаясь с ними, я хочу найти ключ к этому успеху. Само место располагает к этому. Если бы мы находились на Красной Поляне в Сочи, люди бы там отдыхали от всех новостей и кризиса. А тут напротив тебя банк, банк снизу, банк сверху — о чем еще можно говорить?
Мадина Абаева
руководитель аналитического отдела инвестиционной компании QBF
В Сити удобно работать, потому что за обеденный перерыв можно успеть сделать что угодно. Наш обеденный перерыв длится с 12:30 до 13:30, поэтому мы успеваем выйти раньше основного потока. Здесь можно проработать год и каждый раз обедать в новом месте, а не в одной столовой, как это бывает во многих компаниях. Я выбрала для себя три-четыре любимых места. На первом этаже нашей башни находятся Bamboo Bar и Tutto Bene — это одни из самых пафосных мест, и многие встречи с клиентами назначаются там. Некоторые коллеги пользуются этим временем, чтобы сходить в спортзал. В это же время можно сделать маникюр или купить подарок, если вечером куда-то собираешься.
Вечерний час пик наступает в 19 часов. С ним связаны заторы на выездах. Я добираюсь до работы на машине и однажды потратила полчаса, чтобы выехать с территории комплекса. Но обычно я выхожу позже, и пробок меньше. Из других минусов — проблемы с кондиционированием. Во многих офисах зимой может быть очень холодно, а летом очень жарко. Я сижу около окна на солнечной стороне, и летом бывает душно даже при включенном на полную мощность кондиционере. Тогда приходится забывать о правилах дресс-кода.
«Империя»
Высота и количество этажей: 60-этажная башня
Назначение: офисы, апартаменты, ретейл
Годы строительства: 2006–2011
Архитекторы: американская компания NBBJ
Крупные собственники/арендаторы: SNS, Aegis, Уралхим
Олег Сеньков
компания Arenza
Моя компания существует около полутора лет, мы финансируем предпринимателей — помогаем приобретать оборудование. Офис в «»Империи площадью 150 квадратных метров мы заняли с перспективой развития, пока здесь работает шесть человек.
Сити — наверное, лучшее место для ведения бизнеса в Москве. Здесь много людей, и все настроены по-деловому. Можно легко назначать встречи, куча инфраструктуры — только под одной нашей башней подземная галерея с кучей точек общепита. Я стараюсь как можно реже выезжать куда-то на встречу, да и партнеры предпочитают ехать в Сити. Я не вижу никаких минусов, разве что в выходные здесь все умирает. Мои друзья из общепита от этого страдают, конечно.
«Меркурий Сити Тауэр»
Высота и количество этажей: 75-этажная башня
Назначение: офисы, апартаменты, ретейл
Годы строительства: 2007–2013
Архитекторы: Фрэнк Уильямс и Михаил Посохин, Геннадий Сирота
Крупные собственники/арендаторы: JTI, «Норильский никель»
Сергей Киселев
вице-президент по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI
C 2015 года Japan Tobacco International (JTI) занимает пять этажей в «Меркурий Сити Тауэр». В разработке дизайн-проекта офиса участвовало американское архитектурное бюро Skidmore, Owings and Merrill, а в прошлом году наш офис был признан самым комфортным в России (мы получили премию Best Office Awards).
Офисное пространство призвано в первую очередь максимально облегчить коммуникацию между сотрудниками на разных этажах, поэтому большинство рабочих мест расположены вдоль панорамных окон, а посередине здания находятся переговорные с видом на город, гардеробные, кафетерии и лаунж-зоны. Пространство, заполненное светом, и вид на Москву создают атмосферу и настраивают на рабочий процесс.
В Сити не просто работаешь, а живешь. Все в шаговой доступности. Я пользуюсь спортклубом, банком, местными магазинами. Деловые встречи стараюсь проводить в ресторанах на территории Сити. Если нужно срочно купить цветы или подарок, иду в «Афимолл». За кофе заглядываю в «Старбакс» или «Даблби». Знаю, что многие коллеги решают свои бытовые вопросы, не выходя из делового центра. А в одной из башен Сити расположена поликлиника, в которой обслуживаются сотрудники нашей компании.
«око»
Высота и количество этажей: 49- и 85-этажные башни
Назначение: офисы, апартаменты
Годы строительства: 2010–2015
Архитекторы: американское бюро Skidmore, Owings and Merrill, авторы самого высокого небоскреба мира в Дубае
Крупные собственники/арендаторы: Правительство Москвы
Глеб Марач
исполнительный директор группы компаний 354
Мы нашли место и придумали концепцию под него, а не наоборот, поэтому этот проект напрямую связан с Сити. Это ресторанный проект в башне «Око» общей площадью более 7,5 тысячи квадратных метров: три ресторана, один из которых зимой превращается в каток, и смотровая площадка.
Здесь много плюсов. Сейчас основная нагрузка приходится на вечер, когда все освободились после работы. Но и дневных посетителей становится все больше. Я сам провожу здесь практически все время. За год, который мы занимаемся этим проектом, инфраструктура Сити постепенно обволакивает: потихоньку начинаешь ходить на фитнес, по магазинам и в кино в «Афимолле», мыть машину и пользоваться химчисткой. Здесь удобно находиться, правда не уверен, что удобно жить.
Сложность заключается в том, что у людей много неверных представлений о Сити. Кто-то считает, что сюда тяжело добраться — приходится переубеждать. Я живу не очень далеко от центра, но в другой части города: до работы добираюсь за полчаса, а с работы за 15 минут. Вопрос с парковкой тоже можно решить — это стоит денег, но в Москве все стоит денег. Пока нет стопроцентного заселения и коллапса, который многие прогнозируют, здесь очень комфортно.
«Федерация»
Высота и количество этажей: 63-этажная башня «Запад», 101-этажная башня «Восток»
Назначение: офисы, апартаменты, ретейл
Годы строительства: 2003–2017
Архитекторы: бюро SPEECH
Крупные собственники/арендаторы: ВТБ, Mercury
Игорь Бессонов
управляющий партнер агентства недвижимости M-City
Когда я только начинал работать, мне было интересно, как устроен Сити. Я даже ходил на три обзорные экскурсии. И на каждой из них звучала разная информация — иногда она шла вразрез со здравым смыслом. Например, экскурсоводы говорили, что при строительстве башня «Федерация-Запад» накренилась, и ее решили поддержать стилобатом, чтобы она не упала. На мое удивление, люди на экскурсии (в основном не москвичи) этому верили.
Мы помогаем людям решать вопросы, связанные с недвижимостью в Москва-Сити. Конечно, клиенты больше интересуются офисами, чем апартаментами. Мотивация у всех разная. Кто-то хочет большой и светлый офис с панорамным видом, кому-то важнее транспортная доступность, кому-то — просто юридический адрес. Я был удивлен, но оказалось, что это целая сфера бизнеса: большие компании предоставляют в аренду мини-офисы, которые снимают маленькие компании, чтобы получить юридический адрес в Сити. Почему-то в их бизнесе это нужно и престижно.
Для тех людей, которые покупают или снимают здесь апартаменты, это не единственное жилье. Предложения в Сити могут быть интересны региональным бизнесменам, которые часто приезжают в Москву. Я не единожды слышал, что в гостиницах им останавливаться не нравится — хочется свое место. Помню еще историю, когда арендовать апартаменты хотела девушка с двумя детьми, которая была замужем за топ-менеджером одной из компаний в Сити. Она понимала, что в Сити с детьми будет не очень комфортно, но ей было важно общаться с мужем. И объясняла свое решение так: «Давайте он будет приезжать к нам на лифте в апартаменты, а не тратить два часа на дорогу». А в башне «Меркурий» некоторое время назад приобрела апартаменты бабушка. Она считает, что если приобрела жилье в таком модном месте, то к ней будут чаще приезжать внуки. Это невозможно нарочно выдумать.
Как здесь живется
Екатерина Земская
амбассадор adidas, владелица апартаментов
С сентября живу здесь, в 90-метровой квартире башни «Око». Это самая крутая инстаквартира в мире: куда ни поставь, все хорошо. А вечером огоньки в окне складываются во взлетную полосу.
Десять лет я снимала квартиру на Кутузовском проспекте. Но потом все мои подруги уехали на Рублевку и я тоже уехала за город. Первый месяц было классно, я рассказывала всем своим друзьям, как цветут яблони, вишни и сливы. Идеально — хоть книжку пиши. Но жить на природе — это полуобман, потому что надо ездить в город. С пяти лет я мечтала жить в небоскребе, и вот я здесь — в шести километрах от Кремля. И стоят эти апартаменты дешевле однушки где-нибудь на Остоженке.
Я встаю в шесть утра и бегу. Вы спросите, где бегать вокруг Москва-Сити? В пяти минутах отсюда находится Краснопресненский парк, который почти ничем не отличить от Центрального парка в Нью-Йорке. 300 метров можно пробежать до Багратионовского моста, а дальше — целая набережная Тараса Шевченко. Я могу бегать и вечером, потому что это безопасный район Москвы — здесь столько охраны!
После я отвечаю на письма и работаю. Я амбассадор adidas — одна из 20 девушек в мире, которые представляют бренд. Но основная занятость не в этом: я занимаюсь разработкой приложений к инвестиционным проектам — делаю story-book для иностранных корпораций и городов. Днем начинаются встречи, которые я назначаю в Сити — зачем куда-то выезжать? Однако я не люблю ходить в рестораны, и те, кто приходит в мою квартиру, понимают почему.
Мне кажется, башня «Око» заселена примерно на 30 %. Все соседи очень адекватные. Я ловлю новых соседей в лифте и добавляю в наш чатик в What'sApp — сейчас там где-то 35 человек. Наверняка люди думают, что в Сити сплошь золото-богатство. Но во многих апартаментах «муниципальный ремонт», как мы его называем, — люди въехали и ничего не меняют. Мне кажется, что здесь вообще живут мечтатели. Потому что ты как бы в Москве, но в то же время над Москвой.
Я уверена, что те, кто не любит Сити, просто здесь никогда не был. Здесь совершенно другое ощущение города. Но при этом, если ты чего-то захочешь, то за секунду это будет. Есть Allfoods, где можно купить все продукты, есть «Урюк», где можно поесть среднеазиатской кухни, есть Starbucks, Hudson Deli, Buba, есть Sixty, но мы, местные, его не любим: там те, кто «с поезда» и не знает, что открыли что-то получше.
Никто не спрашивает мой адрес, а живем мы, если что, на Первом Красногвардейском проезде, 21/1. Но как же круто говорить одно слово: «Сити». Ты нанесен на карту, понятен и тебя не забудут.
Комментарии
многодетный отец, отмечающий новый год с другом на лестнице в Сити)
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