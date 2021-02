«Я работаю в Москва-Сити»

C 2015 года Japan Tobacco International (JTI) занимает пять этажей в «Меркурий Сити Тауэр». В разработке дизайн-проекта офиса участвовало американское архитектурное бюро Skidmore, Owings and Merrill, а в прошлом году наш офис был признан самым комфортным в России (мы получили премию Best Office Awards).

Офисное пространство призвано в первую очередь максимально облегчить коммуникацию между сотрудниками на разных этажах, поэтому большинство рабочих мест расположены вдоль панорамных окон, а посередине здания находятся переговорные с видом на город, гардеробные, кафетерии и лаунж-зоны. Пространство, заполненное светом, и вид на Москву создают атмосферу и настраивают на рабочий процесс.

В Сити не просто работаешь, а живешь. Все в шаговой доступности. Я пользуюсь спортклубом, банком, местными магазинами. Деловые встречи стараюсь проводить в ресторанах на территории Сити. Если нужно срочно купить цветы или подарок, иду в «Афимолл». За кофе заглядываю в «Старбакс» или «Даблби». Знаю, что многие коллеги решают свои бытовые вопросы, не выходя из делового центра. А в одной из башен Сити расположена поликлиника, в которой обслуживаются сотрудники нашей компании.