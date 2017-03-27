«Я работаю в Москва-Сити»

История

На участок земли площадью 60 гектаров у реки в районе Пресни, который в итоге стал воплощением амбиций девелоперов, городские власти обратили внимание еще в 1950-х годах, когда искали площадку для проведения международных выставок. Вскоре здесь появился «Экспоцентр», а промзона по соседству оставалась невостребованной до 1991 года.

Идею построить здесь небоскребы и назвать деловым районом «Москва-Сити» предложил тогдашнему столичному мэру Юрию Лужкову архитектор Борис Тхор — автор спорткомплекса «Олимпийский» и станции метро «Воробьевы горы». Лужков посмотрел на парижский Дефанс, район Доклендс в Лондоне и дал добро на «любые смелые решения в режиме „стекло-железобетон“». Коллектив архитекторов под руководством Тхора придумал расположить небоскребы в форме подковы: согласно концепции, в центре подковы должны были располагаться парк и транспортная развязка. Всю территорию будущего Сити разделили на 20 участков, а архитекторам каждого небоскреба дали свободу решений. В итоге из первоначального плана Тхора были построены только два здания — «Башня 2000» на набережной Тараса Шевченко и мост «Багратион».

За 20 лет на территории Москва-Сити появились объекты, которые в первоначальную задумку не входили: Башня на Набережной, Северная башня, башни «Империя», «Око», «Эволюция», «Евразия» и «Меркурий Сити Тауэр», комплексы «Город столиц», «Федерация» и «IQ-квартал». От самого грандиозного небоскреба — 600-метровой башни «Россия» по проекту Нормана Фостера — было решено отказаться.

В 2014 году основным владельцем Сити стала компания Solvers во главе с Олегом Малисом, который планировал сделать деловой центр «гармоничной средой для пребывания» 100 тысяч человек, которые ежедневно бывают в Сити. Для этого он предполагал уменьшить пробки, добавить экологичности, развить зоны стритфуда и избавиться от гуляющего ветра на территории комплекса.