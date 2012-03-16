Известный архитектор, глава бюро «Меганом» Юрий Григорян с группой студентов и консультантов провел «инвентаризацию» Москвы до границ МКАД, результатом которого стало 35-страничное исследование. Авторы в буквальном смысле пересчитали количество домов в Москве, количество дорог, провели анализ «мест притяжения», структуру кварталов и составили подробный портрет столицы. Всего в работе семь глав: дома, кварталы, дороги, артефакты, ландшафт, магниты, окраина. «Это не обобщающее исследование, для которого у команды студентов нет ни всей полноты информации, ни достаточного количества времени, а скорее эскиз. В основе работы лежит простой пересчет видимых элементов городской среды, инвентаризация форм. Посмотреть на город, „перебрать руками“ то, что тебе досталось в наследство, чтобы лучше запомнить», — говорится в исследовании. Промзона ЗИЛ: проекты развития Интервью: Юрий Григорян о новом годе в институте «Стрелка»

Юрий Григорян: «Подобную работу, в общем-то, должен проводить НииПИ Генплана, прежде чем работать над Генпланом Москвы. Но это ведомство очень закрытое, и мы совершенно не знаем, какая информация у них есть, какой нет. Это, конечно, довольно странно — скрывать карты Москвы, подробные планы кварталов. Было бы здорово, если бы они были в открытом доступе, тогда любой специалист мог бы делать Генплан города. Но этого не делается, чтобы определенные структуры не лишились работы».

ДОМА

По данным за позапрошлый год, всего в Москве 114 478 строений: нежилых зданий почти в два раза больше, чем жилых, высоток мало и преобладают здания до четырех этажей. За последние двадцать лет построено 6580 новых домов, из них примерно 70% — панельных. В среднем в одном доме живет 254 человека. Также в Москве 69 754 производственных зданий и офисов, 161 гостиница, 119 рынков, 2635 спортзалов, 132 кинотеатра, 93 театра, 61 музей, 434 библиотеки, 400 скверов, 96 парков, 18 садов. Из религиозных учреждений с огромным отрывом лидируют православные храмы и часовни — их 724. Мечетей, синагог, лютеранских и католических приходов всего 16.

КВАРТАЛЫ

Квартальная структура в Москве сформирована в основном в центре. Участки между основными магистралями от Садового кольца до МКАД авторы исследования называют «потенциальными кварталами», отдельные элементы будущей структуры наблюдаются также в некоторых микрорайонах, но это скорее исключение. В зависимости от размера, формы и характера застройки выделяются 12 основных типов московских кварталов. Самый маленький, 0,4 га, находится на Комсомольском проспекте, а самый большой, 487 га, на Ломоносовском. Средний же размер московского квартала — 17 гектаров.

ДОРОГИ

Площадь всех дорог, включая пешеходные отрезки, составляет около 25% от всей территории центра. Причем новые дороги здесь уже не появятся — это так называемый окаменевший участок, «монумент». На окраинах же улиц в четыре раза меньше, всего 6% от площади. Исследователи высчитали, что необходимая плотность дорог для всей Москвы составляет 20% — эта цифра соответствует европейским стандартам и позволит качественно изменить городское пространство.

АРТЕФАКТЫ

Артефактами исследователи называют ценные фрагменты городской среды, не только здания, но и группы кварталов, ансамбли и комплексы. Центр города рассматривается как особо ценный артефакт. Также особый интерес представляют артефакты 1950–80-х годов, не попадающие под «правило сорока лет» — лишь по истечении этого срока объект может быть поставлен на охрану — а значит, находящиеся в зоне риска.

ЛАНДШАФТ

Город, который по легенде строился на семи холмах, как выяснилось, стоит на 242, включая семь центральных: Боровицкий, Сретенский, Страстной, Трехгорный, Таганский, Лефортовский и Воробьевы горы. Поклонную гору срыли в 1995 году. Кроме того, исследователи нашли в Москве 581 пруд, 201 реку, большинство из которых заключены в трубы, а также 464 отстойника, 3 затона, 1 водохранилище, 5 каналов. Зеленые территории составляют около трети площади, при этом леса и лесопарки значительно превышают площадь парков, скверов и бульваров (64% против 36%).

МАГНИТЫ

Студенты составили карту наиболее посещаемых и доступных мест города, таких как гипермаркеты, круглосуточные детские сады и спортивные центры. Она демонстрирует возникновение и миграцию новых центров притяжения. На карте также проявляются малоиспользуемые и просто заброшенные участки, которые потенциально могут быть превращены в так необходимые городу публичные пространства.

ОКРАИНА

Площадь «советской» Москвы, то есть территория в пределах между Третьим транспортным кольцом и МКАД, составляет 90,4% от всей площади города. И проживает здесь 92,7% населения столицы. В отличие от общепринятого понятия о спальных и удаленных районах исследователи предлагают называть окраиной всю эту зону. В ней же скрыт главный потенциал развития города, поэтому проекты реконструкции территории завода ЗИЛ или пустыря в Нагатинской пойме должны быть у властей в приоритете.



