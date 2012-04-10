Подписи активисты собирают лично, а не через интернет, чтобы они были юридически действительными. В подписном листе просят указать фамилию, подпись и адрес. По мнению организаторов, это необходимо, чтобы продемонстрировать властям озабоченность проблемой не только в разных районах Москвы, но и во всей стране, а также для того, чтобы мэрия смогла каждому ответить на запрос. Пока под обращением подписались около ста человек. Подписать петицию можно на некоторых экологических мероприятиях, где будут присутствовать сторонники движения. Кроме того, они предлагают каждому распечатать обращение и собрать подписи среди друзей и знакомых. Затем подписные листы можно передать активистам.

Как рассказал The Village Андрей Жвирблис, сегодня надо понимать разницу между людьми, которые просто катаются на велосипедах, и теми, кто использует велосипед как полноценный вид транспорта. Для вторых запрет въезда на Красную площадь и ближайшие улицы неудобен и небезопасен, ведь, чтобы с Тверской попасть в район Замоскворечья, велосипедистам приходится ехать в объезд и пересекать многополосные трассы. Активисты уже не раз обращались в столичный департамент транспорта, Главное управление внутренних дел и ФСО, однако ни одно ведомство не объяснило причины такого запрета.

