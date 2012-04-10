Красную площадь просят открыть для велосипедистов Инициативная группа намерена обратиться к мэру Собянину с просьбой разрешить велодвижение по Красной площади и Александровскому саду, где сейчас кататься запрещено.
Активисты во главе с Андреем Жвирблисом собирают подписи за разрешение движения на велосипедах в самом центре города. Сегодня въезд на Красную и Манежную площади, улицу Ильинка и в Александровский сад запрещены. Инициатива зародилась в «Эколофте» на Пятницкой — своеобразной коммуне, где проживают активисты-экологи, выступающие за рациональное потребление, переработку мусора и за передвижение по городу на велосипедах.
Подписи активисты собирают лично, а не через интернет, чтобы они были юридически действительными. В подписном листе просят указать фамилию, подпись и адрес. По мнению организаторов, это необходимо, чтобы продемонстрировать властям озабоченность проблемой не только в разных районах Москвы, но и во всей стране, а также для того, чтобы мэрия смогла каждому ответить на запрос. Пока под обращением подписались около ста человек.
Подписать петицию можно на некоторых экологических мероприятиях, где будут присутствовать сторонники движения. Кроме того, они предлагают каждому распечатать обращение и собрать подписи среди друзей и знакомых. Затем подписные листы можно передать активистам.
Как рассказал The Village Андрей Жвирблис, сегодня надо понимать разницу между людьми, которые просто катаются на велосипедах, и теми, кто использует велосипед как полноценный вид транспорта. Для вторых запрет въезда на Красную площадь и ближайшие улицы неудобен и небезопасен, ведь, чтобы с Тверской попасть в район Замоскворечья, велосипедистам приходится ехать в объезд и пересекать многополосные трассы. Активисты уже не раз обращались в столичный департамент транспорта, Главное управление внутренних дел и ФСО, однако ни одно ведомство не объяснило причины такого запрета.
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Андрей Жвирблис, основатель движения: «Главная наша проблема понятна: в Москве есть велодвижение, но нет никаких условий для него, нет развитой инфраструктуры. Появляются разные проекты, частные инициативы по этому поводу, но власти ничего не предпринимают. Одна из самых простых идей, которая может быть реализована, — это разрешение въезда на Красную площадь. Это центр города, столица нашей родины, и знаки, которые там установлены, демонстрируют отношение властей к велосипедистам и вообще психологию российской власти: если может возникнуть какая-то проблема (например, велосипедист может сбить человека), то лучше заранее всё запретить. Если же въезд откроют или хотя бы сделают узкую полосу вдоль ГУМа, это будет очень символично и правильно со стороны правительства».
Скачать обращение к мэру можно здесь, а форму для сбора подписей — здесь. Связаться с координаторами для передачи подписных листов можно по почте redsquarebikes@yandex.ru или в группе «Вконтакте».
Комментарии
Смогут. У них не только легковушки патрульные. Иногда газель катает.
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