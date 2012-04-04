Праздник Foursquare впервые прошел три года назад 16 апреля в американском городке Тампа и быстро завоевал популярность по всему миру. Дата назначена неслучайно: апрель — четвертый месяц в году, а число 16 — это четыре в квадрате. Так обыгрывается название Foursquare, которое в дословном переводе значит «четыре в квадрате».

Dandy Cafe тоже выбрано неспроста: по количеству чек-инов это одно из самых популярных сейчас мест в городе. В списке ресторанов оно стоит на шестом месте, в списке кафе — на пятом. Праздник начнется в 19:00 с рассказа разработчиков о том, как устроен сервис, его секретах и хитростях, любители зачекиниться смогут пообщаться друг с другом вживую, а Dandy Cafe будет угощать всех напитками и закусками.

Кстати, не так давно Москва обзавелась собственным бейджем Red Square, получить который можно за пять чек-инов из специального списка. В него входят главные столичные достопримечательности, ночные клубы, музеи, театры, кафе и другие общественные пространства. При получении бейджа появляется поздравительное сообщение: «Настоящий ли вы Moscvitch? DA! Тома Толстого, загруженные магазины на Тверской, matreshki вашей babushki и мозаика в метро — вы знаете Москву лучше, чем Пушкин и Чехов вместе взятые. Купите себе blin. Или пять».