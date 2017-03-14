Как прошел первый InstaMeet The Village+ На Киевском вокзале состоялась фотовстреча «The Village едет в регионы»
В декабре прошлого года издательский дом Look At Media запустил проект
The Village+: региональные издатели получили возможность работать под брендом городского сайта The Village. Кроме того, в феврале мы создали тематические аккаунты The Village в инстаграме, чтобы пользователи крупнейшей социальной сети могли видеть наш контент на той площадке, к которой привыкли. К презентации обоих проектов мы приурочили свой первый инстамит, пригласив на него инстаграм-блогеров и друзей редакции.
Что такое InstaMeet?
InstaMeet — это встреча пользователей сети Instagram, которые собираются вместе, чтобы сделать фотографии и видео. Сегодня различные музеи, парки, гостиницы, театры и рестораны периодически приглашают блогеров, чтобы показать, как устроены закрытые от посетителей пространства. Также пользуется популярностью формат «empty» («пустой»), когда зрителей приглашают в закрытые помещения магазинов, транспортных объектов и галерей в нерабочие часы.
Главной темой нашего первого инстамита стали вокзалы: именно с вокзала начинаются путешествия и приключения, знакомство с городами России и стран СНГ. Площадкой для проведения мероприятия стал Киевский вокзал, который в своей памяти хранит миллионы историй, судеб и встреч.
Для многих вокзалы, аэропорты и автовокзалы уже стали обыденностью: пассажиры стараются поскорее занять место в поезде, самолете или автобусе, не замечая внутреннего убранства и архитектуры зданий. А между тем Киевский вокзал — один из самых красивых в Москве. Он построен в 1918 году и является памятником архитектуры и инженерного искусства. Мы смогли убедиться в этом вместе с приглашенными блогерами.
Чтобы познакомиться поближе с историей вокзала, мы попросили Айрата Багаутдинова, создателя проекта «Москва глазами инженера», провести экскурсию. Наибольшее впечатление на участников произвел дебаркадер (так правильно называется перрон), с которого отходят поезда «Аэроэкспресса».
Помимо общедоступных мест, нам разрешили посетить часовую башню с орлами, которая является символом и визитной карточкой вокзала. Внутри нее есть круговая лестница, ведущая на крышу, где работают огромные механические часы — одни из трех башенных механических часов, оставшихся в Москве. На башне есть небольшая смотровая площадка, с которой можно видеть закат и огни ночного города.
25–26 марта состоится 15-й всемирный инстамит, когда популярные пользователи инстаграма делают фото на заданную тему и анонсируют встречи в своих аккаунтах. Команда The Village присоединится к акции и организует открытый инстамит, подробности скоро появятся в нашем аккаунте @VillageMsk.
Редакция The Village благодарит пресс-службу РЖД и проект «Москва глазами инженера» за содействие в организации инстамита, а также всех участников мероприятия, приславших фотографии.
Обложка: Елена Крижевская
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