Как прошел первый InstaMeet The Village+

В декабре прошлого года издательский дом Look At Media запустил проект

The Village+: региональные издатели получили возможность работать под брендом городского сайта The Village. Кроме того, в феврале мы создали тематические аккаунты The Village в инстаграме, чтобы пользователи крупнейшей социальной сети могли видеть наш контент на той площадке, к которой привыкли. К презентации обоих проектов мы приурочили свой первый инстамит, пригласив на него инстаграм-блогеров и друзей редакции.

Что такое InstaMeet?

InstaMeet — это встреча пользователей сети Instagram, которые собираются вместе, чтобы сделать фотографии и видео. Сегодня различные музеи, парки, гостиницы, театры и рестораны периодически приглашают блогеров, чтобы показать, как устроены закрытые от посетителей пространства. Также пользуется популярностью формат «empty» («пустой»), когда зрителей приглашают в закрытые помещения магазинов, транспортных объектов и галерей в нерабочие часы.

Главной темой нашего первого инстамита стали вокзалы: именно с вокзала начинаются путешествия и приключения, знакомство с городами России и стран СНГ. Площадкой для проведения мероприятия стал Киевский вокзал, который в своей памяти хранит миллионы историй, судеб и встреч.