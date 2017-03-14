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Галерея14 марта 2017

Как прошел первый InstaMeet The Village+ На Киевском вокзале состоялась фотовстреча «The Village едет в регионы»

Как прошел первый InstaMeet The Village+
РедакторТаня Симакова

В декабре прошлого года издательский дом Look At Media запустил проект
The Village+: региональные издатели получили возможность работать под брендом городского сайта The Village. Кроме того, в феврале мы создали тематические аккаунты The Village в инстаграме, чтобы пользователи крупнейшей социальной сети могли видеть наш контент на той площадке, к которой привыкли. К презентации обоих проектов мы приурочили свой первый инстамит, пригласив на него инстаграм-блогеров и друзей редакции.

Что такое InstaMeet?

InstaMeet — это встреча пользователей сети Instagram, которые собираются вместе, чтобы сделать фотографии и видео. Сегодня различные музеи, парки, гостиницы, театры и рестораны периодически приглашают блогеров, чтобы показать, как устроены закрытые от посетителей пространства. Также пользуется популярностью формат «empty» («пустой»), когда зрителей приглашают в закрытые помещения магазинов, транспортных объектов и галерей в нерабочие часы.

Главной темой нашего первого инстамита стали вокзалы: именно с вокзала начинаются путешествия и приключения, знакомство с городами России и стран СНГ. Площадкой для проведения мероприятия стал Киевский вокзал, который в своей памяти хранит  миллионы историй, судеб и встреч.

Для многих вокзалы, аэропорты и автовокзалы уже стали обыденностью: пассажиры стараются поскорее занять место в поезде, самолете или автобусе, не замечая внутреннего убранства и архитектуры зданий. А между тем Киевский вокзал — один из самых красивых в Москве. Он построен в 1918 году и является памятником архитектуры и инженерного искусства. Мы смогли убедиться в этом вместе с приглашенными блогерами.

#еслинепростопроходитьмимо Киевский (Брянский) вокзал. Арка ведущая в зал ожидания пассажиров 3-4 класса царских времён (поведано @engineer_history_ru). В советской России он видимо являлся залом пионеров-пенсионеров, о чем повествуют барельефы спра-слева за границами кадра: "Граждане СССР имеют право на образование" и "Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в старости" (прочитано благодаря оптике @nikonrussia). Для кого этот зал предназначен в наши дни?, если учесть что 3 люстры оснащены лампами голубого света...

Публикация от Дмитрий Абаза (@dmitryabaza)

Чтобы познакомиться поближе с историей вокзала, мы попросили Айрата Багаутдинова, создателя проекта «Москва глазами инженера», провести экскурсию. Наибольшее впечатление на участников произвел дебаркадер (так правильно называется перрон), с которого отходят поезда «Аэроэкспресса».

Moscow Kiyevskaya railway station. // В воскресенье с ребятами и @villagemsk, @rzd_official и @engineer_history_ru посмотрела на Киевский вокзал другими глазами. Обычно я вылетала из метро и пролетала на аэроэкспресс до Внуково, не замечая самого вокзала. Но тут, наконец, я увидела множество красоты и интересных деталей: скульптуры, барельефы, роспись и чугунных орлов на башне. Перекрещенные топор и якорь на перилах - символ Министерства Путей Сообщения Российской Империи. Механизм часов. Площадь Киевского Вокзала с башни. В общем, красивый вокзал-то ☺. На фото: дебаркадер Киевского вокзала и аэроэкспресс. #villagemsk #thevillageplus @thevillagephoto

Публикация от Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba)

Итак, вчера состоялся инстамит @villagemsk. Благодарю за интересную экскурсию @engineer_history_ru и лично @bagautdinovairat , @rzd_official за отличную организацию!! Была рада встрече с @elenakrizhevskaya и @svetosh13, @hitklif13, знакомству с элегантнейшей @lu4istiypomidor, и креативной @hobopeeba (Кристина, спасибо огромное за чудесные открытки!), а также @dmitryabaza @21depth @biblik @tomrus ! А на фото прекрасная Елена (@elenakrizhevskaya ) олицетворяет собой отъезд @villagemsk в регионы☺👍🏻. #villagemskmeet #villagemsk @thevillagephoto // yesterday instameet of instagramers (see more in stories)

Публикация от Tatiana // Moscow❤️ (@rus_tatiana)

Вчера состоялся наш первый (и, надеюсь, не последний) инстамит #villagemskmeet @villagemsk под эгидой The Village+. Франшиза в течение этого года запустится ещё в нескольких странах и ряде российских городов-миллионников. Мероприятие прошло на удивление хорошо - серая погода и накрапывающий дождь не повлиял на настроение ребят, а Айрат из @engineer_history_ru провёл интересную экскурсию и рассказал историю вокзала. Ещё раз спасибо всем, кто пришёл и ждём на наших следующих мероприятиях! Отдельную благодарность хочется выразить @rzd_official в подготовке мита. На снимке - очаровательная @lu4istiypomidor Весь отчёт ищите на сайте и в @thevillagephoto #mskpit #hitklif #nikonrussia #villagemsk #thevillagephoto #thevillageplus

Публикация от Art 🚷 (@hitklif13)

Как провести дождливый выходной вне дома весело! Легко, на вокзале😂😉 большой компанией инстаграмеров, никуда не уезжая из города😉. Спасибо @villagemsk @thevillagephoto за приглашение! Спасибо @rzd_official за площадку и @engineer_history_ru за экскурсию! @lu4istiypomidor— ты супер модель! Всех рада была видеть, жду новых встреч! _______________________________________________________ #citybestpics #loves_united_europe #ok_europe#ig_europe#igs_world#igs_europe#cbviews #loves_europe#loves_world #ig_europa #igworldclub #europe_vacations# #awesome_earthpix #earth_shotz#passionpassport #photorussia # #ig_today #i_moskva #for_moscow#master_shots #igbest_shotz #creativeshot# #colors_of_day#mskpit#cbviews#moscowonline#ig_eurasia#igworldglobal# #loves_united_moscow#mskpit#way2ill#moodygrams

Публикация от Svetlana Russia Moscow 🇷🇺 (@svetosh13)

Помимо общедоступных мест, нам разрешили посетить часовую башню с орлами, которая является символом и визитной карточкой вокзала. Внутри нее есть круговая лестница, ведущая на крышу, где работают огромные механические часы — одни из трех башенных механических часов, оставшихся в Москве. На башне есть небольшая смотровая площадка, с которой можно видеть закат и огни ночного города.

25–26 марта состоится 15-й всемирный инстамит, когда популярные пользователи инстаграма делают фото на заданную тему и анонсируют встречи в своих аккаунтах.  Команда The Village присоединится к акции и организует открытый инстамит, подробности скоро появятся в нашем аккаунте @VillageMsk.

Редакция The Village благодарит пресс-службу РЖД и проект «Москва глазами инженера» за содействие в организации инстамита, а также всех участников мероприятия, приславших фотографии.

Обложка:  Елена Крижевская

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