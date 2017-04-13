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Мэрия начала обзвон жителей пятиэтажек по программе реновации До 1 мая планируется обзвонить от 400 до 600 тысяч квартир

РедакторРоман Чернянский

Колл-центр мэрии Москвы приступил к обзвону жителей столичных пятиэтажек для подготовки предварительного списка сносимых домов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Накануне массовый опрос горожан анонсировал мэр столицы Сергей Собянин. Жителям пятиэтажек зададут четыре вопроса: об их собственном статусе (собственник, наниматель или зарегистрированный жилец), об отношении к сносу дома по программе реновации, о согласии на снос, если будет предложено новое жилье в том же районе, а также о согласии на переселение, если речь идет о том же квартале. В каждом вопросе предусмотрены четыре варианта ответа: «да», «скорее да», «скорее нет» и «нет».

В предварительный список реновации попадут дома, большинство жителей которых будут согласны на снос.

Обзвон будет проводиться с 10:00 до 22:00 в будние дни и с 11:00 до 21:00 в выходные. Если абонент не ответит днем, ему позвонят повторно с 19:00 до 21:00. Всего предстоит обзвонить от 400 до 600 тысяч квартир.

Руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев пояснил, что главной задачей телефонистов будет убедить абонентов не бросать трубку в первые же секунды разговора.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по сносу 8 тысяч пятиэтажных домов. Программа затронет почти 2 миллиона жителей таких домов. Снос хрущевок признал целесообразным и президент России Владимир Путин. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Список попадающих под снос кварталов планируют подготовить к осени.

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