Мэрия начала обзвон жителей пятиэтажек по программе реновации До 1 мая планируется обзвонить от 400 до 600 тысяч квартир
Колл-центр мэрии Москвы приступил к обзвону жителей столичных пятиэтажек для подготовки предварительного списка сносимых домов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Накануне массовый опрос горожан анонсировал мэр столицы Сергей Собянин. Жителям пятиэтажек зададут четыре вопроса: об их собственном статусе (собственник, наниматель или зарегистрированный жилец), об отношении к сносу дома по программе реновации, о согласии на снос, если будет предложено новое жилье в том же районе, а также о согласии на переселение, если речь идет о том же квартале. В каждом вопросе предусмотрены четыре варианта ответа: «да», «скорее да», «скорее нет» и «нет».
В предварительный список реновации попадут дома, большинство жителей которых будут согласны на снос.
Обзвон будет проводиться с 10:00 до 22:00 в будние дни и с 11:00 до 21:00 в выходные. Если абонент не ответит днем, ему позвонят повторно с 19:00 до 21:00. Всего предстоит обзвонить от 400 до 600 тысяч квартир.
Руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев пояснил, что главной задачей телефонистов будет убедить абонентов не бросать трубку в первые же секунды разговора.
В феврале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по сносу 8 тысяч пятиэтажных домов. Программа затронет почти 2 миллиона жителей таких домов. Снос хрущевок признал целесообразным и президент России Владимир Путин. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Список попадающих под снос кварталов планируют подготовить к осени.
Читайте также:
Что происходит с московскими хрущевками? Что известно на сегодня о новой программе сноса пятиэтажек
«Я живу в ЦАО в пятиэтажке под снос» Собственница квартиры в Пресненском районе о том, чем для нее обернутся планы мэрии по сносу хрущевок
Жителям сносимых хрущевок могут предоставить льготную ипотеку
Они смогут получить кредит на улучшение жилищных условий при переселении
Жителям сносимых хрущевок могут предоставить льготную ипотеку Они смогут получить кредит на улучшение жилищных условий при переселении
Участникам программы сноса хрущевок покажут план застройки их района в 3D
Об этом рассказал один из авторов проекта закона о реновации Николай Гончар
Участникам программы сноса хрущевок покажут план застройки их района в 3D Об этом рассказал один из авторов проекта закона о реновации Николай Гончар
Что происходит с московскими хрущевками? Что известно на сегодня о новой программе сноса пятиэтажек
«Я живу в ЦАО в пятиэтажке под снос» Собственница квартиры в Пресненском районе о том, чем для нее обернутся планы мэрии по сносу хрущевок
Жителям сносимых хрущевок могут предоставить льготную ипотеку
Они смогут получить кредит на улучшение жилищных условий при переселении
Жителям сносимых хрущевок могут предоставить льготную ипотеку Они смогут получить кредит на улучшение жилищных условий при переселении
Участникам программы сноса хрущевок покажут план застройки их района в 3D
Об этом рассказал один из авторов проекта закона о реновации Николай Гончар
Участникам программы сноса хрущевок покажут план застройки их района в 3D Об этом рассказал один из авторов проекта закона о реновации Николай Гончар
Жителям сносимых хрущевок могут предоставить льготную ипотеку
Они смогут получить кредит на улучшение жилищных условий при переселении
Комментарии
Тэги
Сюжет
Люди
Бренды
Прочее