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На сайте мэрии запустился раздел о «московском стандарте реновации» Здесь собраны последние новости о программе сноса хрущевок и ответы на самые распространенные вопросы

РедакторРоман Чернянский

На официальном сайте московской мэрии заработал раздел «Мой новый дом», посвященный программе реновации пятиэтажек.

На нем представлена основная информация о предстоящем сносе хрущевок в столице, включая последние новости о ходе реновации и высказывания мэра города Сергея Собянина на этот счет. 

Также на сайте опубликовали подробное FAQ — вопросы, которые могут возникнуть у вовлеченных в программу реновации сторон, и ответы на них. В разделе описаны правила формирования списка сносимых домов, процедура голосования жителей, условия предоставления новых квартир и другие детали реализации программы.

Так, например, на сайте уточняется, что голосование для составления списка домов под снос пройдет с 15 мая по 1 июля 2017 года, а в первую очередь расселения войдут дома, жители которых наиболее активно участвовали в голосовании и собрали максимальное число голосов.

Также уточняется, что оставить заявку на участие в программе смогут и жители домов, не включенных в предварительный перечень. Такое право предоставят жителям не только пятиэтажек, но и других домов, удовлетворяющих ряду критериев. Если от конкретного дома поступит значительное количество заявок, то по нему проведут дополнительное голосование с участием всех жителей.

 В феврале 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по сносу еще 8 тысяч пятиэтажек. Новая программа затронет почти 2 миллиона жителей. Снос хрущевок признал целесообразным и президент России Владимир Путин. Предварительный список домов под снос сформируют до 1 мая.

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