На официальном сайте московской мэрии заработал раздел «Мой новый дом», посвященный программе реновации пятиэтажек.

На нем представлена основная информация о предстоящем сносе хрущевок в столице, включая последние новости о ходе реновации и высказывания мэра города Сергея Собянина на этот счет.

Также на сайте опубликовали подробное FAQ — вопросы, которые могут возникнуть у вовлеченных в программу реновации сторон, и ответы на них. В разделе описаны правила формирования списка сносимых домов, процедура голосования жителей, условия предоставления новых квартир и другие детали реализации программы.

Так, например, на сайте уточняется, что голосование для составления списка домов под снос пройдет с 15 мая по 1 июля 2017 года, а в первую очередь расселения войдут дома, жители которых наиболее активно участвовали в голосовании и собрали максимальное число голосов.