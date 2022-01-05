Пили на работе, вставали на гвозди и ели в столовых: Эксперименты редакции The Village Екатеринбург

Обедаем в столовых Екатеринбурга

Мы попросили подписчиков нашего инстаграма порекомендовать приличные екатеринбургские столовые, куда после отправили сотрудников редакции. Участники эксперимента заказывали майонезный салат, суп, котлету с картофельным пюре, булочку и напиток — при условии, что эти блюда не закончились. И оценили места по пятибалльной системе.

Встаем на гвозди

Вставание на гвозди снова становится мейнстримом — горожане устраивают массовые мероприятия на гвоздях и приглашают проводников на корпоративы. Чтобы рассказать, как правильно и мягко это делать, куда идти и к чему быть готовым, команда The Village Екатеринбург лично попробовала встать на гвозди без подготовки.

Угадываем состав необычных коктейлей

В честь Международного дня бармена редакция провела эксперимент с авторскими коктейлями в одном из заведений города. Выбор пал на азиатский бар Izakaya, где коктейли готовят на корейской водке соджу, китайском дистилляте байцзю, японском саке, добавляют самые разные домашние кордиалы, например, личи-молоко и даже персиковый уксус. В эксперименте редакция попробовала с двух глотков угадать, из чего состоит коктейль и словами описать вкус, который первым ударит в голову. А после бартендеры заведения Алексей Золкин и Эльмар Велиев раскроют карты и расскажут, из чего напиток был на самом деле.