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Эксперимент5 января 2022

Пили на работе, вставали на гвозди и ели в столовых: Эксперименты редакции The Village Екатеринбург

Пили на работе, вставали на гвозди и ели в столовых: Эксперименты редакции The Village Екатеринбург
АвторСоня Глухова

В 2021 году команда The Village Екатеринбург устроила несколько редакционных экспериментов. Рассказываем, как мы составили рейтинг столовых города, попытались встать на гвозди и угадать состав коктейлей в баре.

Обедаем в столовых Екатеринбурга

Мы попросили подписчиков нашего инстаграма порекомендовать приличные екатеринбургские столовые, куда после отправили сотрудников редакции. Участники эксперимента заказывали майонезный салат, суп, котлету с картофельным пюре, булочку и напиток — при условии, что эти блюда не закончились. И оценили места по пятибалльной системе.

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Встаем на гвозди

Вставание на гвозди снова становится мейнстримом — горожане устраивают массовые мероприятия на гвоздях и приглашают проводников на корпоративы. Чтобы рассказать, как правильно и мягко это делать, куда идти и к чему быть готовым, команда The Village Екатеринбург лично попробовала встать на гвозди без подготовки.

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Угадываем состав необычных коктейлей

В честь Международного дня бармена редакция провела эксперимент с авторскими коктейлями в одном из заведений города. Выбор пал на азиатский бар Izakaya, где коктейли готовят на корейской водке соджу, китайском дистилляте байцзю, японском саке, добавляют самые разные домашние кордиалы, например, личи-молоко и даже персиковый уксус. В эксперименте редакция попробовала с двух глотков угадать, из чего состоит коктейль и словами описать вкус, который первым ударит в голову. А после бартендеры заведения Алексей Золкин и Эльмар Велиев раскроют карты и расскажут, из чего напиток был на самом деле.

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Фотографии: Сергей Потеряев / The Village Екатеринбруг

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