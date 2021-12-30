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Эксперимент30 декабря 2021

Редакция ведет себя хорошо хотя бы в последний месяц года

Редакция ведет себя хорошо хотя бы в последний месяц года
АвторАнна Соколова

В конце года принято хвастаться своими достижениями — рабочими и личными. И если с первым у нас дела обстоят неплохо (за этот год мы выпустили немало крутых материалов), то в сфере самосовершенствования все сложнее. У многих из нас не получается часто гулять в новых местах, готовить домашнюю еду, придерживаться принципов правильного питания и реагировать на происходящее вокруг без мата. Но мы решили хотя бы в последний месяц года попробовать внедрить в свою жизнь что-то полезное или отказаться от чего-то вредного. Каждый участник эксперимента выбрал свой челлендж — рассказываем, что в итоге получилось.

Анна Соколова

шеф-редактор

Задача

Не есть сахар

Результат

Получилось на 80 %

  Сахар — главный объект ненависти диетологов. Он вызывает резкий скачок инсулина, что заставляет организм активнее припасать жир, а вскоре снова чувствовать голод. Не говоря уже про риск развития инсулинорезистентности и диабета. Кажется, отказ от сахара должен избавить горожанина от множества проблем — от лишнего веса и высыпаний на коже до тревожного расстройства и ухудшения памяти.

Я не добавляю сахар в чай и кофе, почти не пью газировку, редко завтракаю сладким йогуртом или мюсли. И даже кетчупа, в составе которого тоже есть сахар, в моем холодильнике не найти. Но сладкое я люблю и чаще всего теряю волю, когда кто-то меня чем-то угощает, а это типичная ситуация для декабря.

Оказалось, что, когда есть повод в виде временного запрета, отказаться совсем не сложно. Так я передарила расписные пряники, удержалась от пары кусков домашнего наполеона и разных сладких пирогов. Кроме того, я не съела ни одного десерта (даже в Remi Bakery), не выпила ни одного коктейля на вечеринках, а вместо горячего лимонада в кафе выбирала воду или чай.

И все же это нельзя назвать суровой аскезой: сладкое я ела. Я жарила сырники с эритритом (вполне себе ничего, если не знаешь о подмене, все же у него есть небольшое послевкусие). В веганском телеграм-канале моего коллеги Саши Иорданова я нашла рецепт дагестанской каши из кураги, и она оказалась очень сладкой. Я добавляла в какао финиковый сироп, а иногда смешивала его с урбечем из кешью и тем же какао — получалась почти нутелла, только полезнее (и дороже). Ну и конечно, меня спасали фрукты: хурма, бананы, мандарины. Заядлые зожники считают и их сладким преступлением, но в них, помимо фруктозы, содержится еще немало клетчатки и кое-какие витамины. И вообще, демонизировать еду — это прямой путь к РПП.

Так что в целом я вела себя хорошо, но не идеально: однажды я выпила глинтвейн, в другой раз попробовала штоллен, который приготовила за день до начала нашего эксперимента (это мой первый штоллен, я должна была это сделать). И я не слишком углублялась в составы блюд (например, в хлеб иногда добавляют сахар, но несладкие сэндвичи я все равно брала). За месяц я не успела почувствовать какой-то целительный эффект: мой вес и настроение никак не поменялись. Зато отказ от десертов несколько раз помог мне избежать состояния «объелась, как дурак на поминках», так что в целом было хорошо. Я бы хотела продолжить воздерживаться от сахара, но, когда повода нет, отказаться труднее.

Таня Решетник

редакторка разделов «Еда» и «Стиль»

Задача

Гулять каждый день в незнакомых местах

Результат

Получилось на 50 %

  В редакционном эксперименте я опрометчиво выбрала опцию по улучшению себя под названием «Гулять каждый день в незнакомых местах». В первый же день стало понятно, что я никогда с этим заданием не справлюсь. Вообще гулять я люблю очень: день без 10 тысяч шагов в приложении «Здоровье» для меня скорее редкость (и большое огорчение). С утра — прогулка с собакой (это уже 1 500–2 000 шагов), ближе к вечеру — перебежки по работе: до нового ресторана, кофейни, магазина (еще 3–4 тысячи шагов); после — поездка и прогулка до дома. Иногда я хожу гулять без всякой цели на час-полтора — слушаю подкаст и просто наматываю шаги, работает как медитация. В 2021-м я практически отказалась от поездок на такси — во многом потому, что это тоже снижало мою дневную активность и возможность для прогулок.

В общем, с первой частью задания проблем не было — я действительно гуляла каждый день. Но практически ни разу за это время мне не удалось оказаться в новом месте. В своем районе, на Ленинском проспекте, я живу с детства, успев за это время переехать семь раз и только один из них — на «Бауманскую»; все остальные квартиры всегда были на Ленинском, начиная с 11-го и заканчивая 100-м домом. Здесь я гуляла в детстве, прогуливала школу подростком, здесь же живу сегодня. Поэтому найти незнакомый парк, улицу или аллею рядом с домом было нереально. С центром та же история — за годы любви к прогулкам я истоптала его вдоль и поперек. Уехать куда-нибудь подальше? Выхино или Люблино? Провела там пару лет подростком. Теплый Стан? 15 лет езжу туда к подруге. «Юго-Западная» и окрестности? Училась там в школе и знаю каждую собаку. Чертаново и рядом? Каталась там на велосипеде осенью. Все станции кольцевой и вокруг? Обошла еще в институте.

Достаточно быстро стало понятно, что оказаться в незнакомом месте я могу, например, уехав на «Бабушкинскую» или в Гольяново — да, там я никогда не была. Незнакомые парки (Лосиный Остров) тоже были на другом конце Москвы — добраться туда на прогулку в будний день просто нет времени. Удачи за все время эксперимента случались пару раз. В первый, когда гуляя по конструктивистскому кварталу на Шаболовке, мы с другом неожиданно вырулили к свежеотреставрированному дому, который выглядел абсолютно незнакомым для меня. В другой раз — когда я оказалась на площади перед вокзалом на Павелецкой и зашла в подземный ТЦ. В нем я раньше не бывала. Надеюсь, прогулку по торговому центру можно считать за настоящую прогулку.

Из хорошего: за время эксперимента, пытаясь разглядеть какую-нибудь незнакомую улочку или сквер, я стала больше обращать внимание на то, что меня окружает. Красивые фасады, необычные дворы, граффити, которые я не замечала раньше. А еще я посмотрела на карту Москвы и обнаружила, что ни разу не была в Таганском парке, который, оказывается, прячется прямо за моим любимым баром. На зимних праздниках планирую это исправить.

Ольга Карасева

редактор раздела «Бизнес»

Задача

Не ругаться матом

Результат

Получилось на 50 %

  Первые матерные слова я узнала в семь лет. Причем у меня были проблемы с их запоминанием, и пришлось даже придумать специальный стишок со словами «заштрихуй» и «употреблять». С тех пор, наверное, не было ни одного дня, чтобы я не сказала или не написала какого-нибудь матерного слова, едва выдерживая, чтобы не начать «не ругаться, а разговаривать». Кстати, несколько лет назад была новость, что журналисты матерятся даже чаще строителей, что неудивительно: мы же знаем все новости! И теперь я должна попытаться не ругаться матом хотя бы месяц.

Для себя я выработала несколько правил: следить за речью, чтобы нецензурное словцо не проскользнуло случайно, и, если очень хочется выразиться эмоционально, выбирать какой-нибудь цензурный синоним. Так делают в шоу «Пацанки» — мат запикивают, а на экране появляется какой-нибудь цветистый синоним вроде «празднословка» или «обомлеть». На письме просто заменять в слове все буквы, кроме первых и последних, звездочками (так пишут матерные слова голосовые помощники).

Мне показалось, что у меня самый простой челлендж: не ругаться матом куда проще, чем гулять каждый день в новых местах или не есть сахара (одна только необходимость читать состав на этикетках вызывает у меня желание как следует выругаться). Но на деле все вышло не так просто: у меня получилось разве что сократить количество обсценной лексики примерно на 50 %.

Просто у моего челленджа «месяц без мата» были серьезные препятствия: во-первых, ко мне никак не доедут посылки с заказами с «Черной пятницы», во-вторых, мой провайдер почему-то отключает мне интернет почти каждый день. Ну и никак не получается забыть обо всех околополитических событиях, которые описывать цензурно просто невозможно. Я честно старалась, но мир жесток.

Аня Кузнецова

спецкорреспондентка

Задача

Готовить еду дома каждый день

Результат

Не получилось

 Обычно мой рацион выглядит так: утром я пью кофе, в течение дня из-за работы забываю про еду или быстро перекусываю бутербродами, а вечером из-за усталости готовить уже не хочется и я заказываю доставку. На заказы уходит много денег, да и питаться бутербродами и фастфудом вредно. Поэтому в декабре я решила начать готовить дома.

За весь месяц у меня было две попытки самостоятельно приготовить еду. Один раз я заказала в доставке продуктов лапшу, соус и курицу, чтобы приготовить вок. Мясо пролежало в холодильнике неделю, и я его выбросила, испытав при этом чувство вины. Второй раз я разогрела готовую замороженную паэлью на сковороде, было вкусно.

Хочется написать, почему у меня не получилось восстановить режим питания, но дело в том, что я особо не пыталась. Работы было много, я разбиралась то с текстами, то с административными делами и, даже если была свободная минута, я тратила ее не на готовку, а на проверку почты. Из-за обилия задач я забывала не только готовить, но и про само чувство голода.

Мечтаю стать такой же продуманной, как люди, которые готовят еду в воскресенье на всю неделю — варят супы, делают салаты. Но и давить на себя я не буду — привычки появляются постепенно или же тогда, когда они нам необходимы. В 2022 году начну с малого и присмотрюсь к готовым наборам еды на неделю.

Обложка: irishasel – stock.adobe.com

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