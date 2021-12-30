Редакция ведет себя хорошо хотя бы в последний месяц года

Сахар — главный объект ненависти диетологов. Он вызывает резкий скачок инсулина, что заставляет организм активнее припасать жир, а вскоре снова чувствовать голод. Не говоря уже про риск развития инсулинорезистентности и диабета. Кажется, отказ от сахара должен избавить горожанина от множества проблем — от лишнего веса и высыпаний на коже до тревожного расстройства и ухудшения памяти.

Я не добавляю сахар в чай и кофе, почти не пью газировку, редко завтракаю сладким йогуртом или мюсли. И даже кетчупа, в составе которого тоже есть сахар, в моем холодильнике не найти. Но сладкое я люблю и чаще всего теряю волю, когда кто-то меня чем-то угощает, а это типичная ситуация для декабря.

Оказалось, что, когда есть повод в виде временного запрета, отказаться совсем не сложно. Так я передарила расписные пряники, удержалась от пары кусков домашнего наполеона и разных сладких пирогов. Кроме того, я не съела ни одного десерта (даже в Remi Bakery), не выпила ни одного коктейля на вечеринках, а вместо горячего лимонада в кафе выбирала воду или чай.

И все же это нельзя назвать суровой аскезой: сладкое я ела. Я жарила сырники с эритритом (вполне себе ничего, если не знаешь о подмене, все же у него есть небольшое послевкусие). В веганском телеграм-канале моего коллеги Саши Иорданова я нашла рецепт дагестанской каши из кураги, и она оказалась очень сладкой. Я добавляла в какао финиковый сироп, а иногда смешивала его с урбечем из кешью и тем же какао — получалась почти нутелла, только полезнее (и дороже). Ну и конечно, меня спасали фрукты: хурма, бананы, мандарины. Заядлые зожники считают и их сладким преступлением, но в них, помимо фруктозы, содержится еще немало клетчатки и кое-какие витамины. И вообще, демонизировать еду — это прямой путь к РПП.

Так что в целом я вела себя хорошо, но не идеально: однажды я выпила глинтвейн, в другой раз попробовала штоллен, который приготовила за день до начала нашего эксперимента (это мой первый штоллен, я должна была это сделать). И я не слишком углублялась в составы блюд (например, в хлеб иногда добавляют сахар, но несладкие сэндвичи я все равно брала). За месяц я не успела почувствовать какой-то целительный эффект: мой вес и настроение никак не поменялись. Зато отказ от десертов несколько раз помог мне избежать состояния «объелась, как дурак на поминках», так что в целом было хорошо. Я бы хотела продолжить воздерживаться от сахара, но, когда повода нет, отказаться труднее.