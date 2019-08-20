Фото дня: Иркутский стрит-арт-художник разрисовал заброшенное судно на Ольхоне Степан Шоболов изобразил сердце давно умершего корабля
Иркутский стрит-арт-художник Степан Шоболов, также известный под псевдонимом Vizio, опубликовал фото своей новой работы на острове Ольхон. Художник, подплыв на сап-доске, изобразил сердце давно заброшенного судна.
Это не первая работа художника на Ольхоне. С 2017 года он рисует несуществующих рыб и скелеты морских чудовищ на здании заброшенного рыбзавода и остовах старых кораблей. Некоторые работы вошли в масштабный фото-альманах российского уличного искусства Алексея Партолы «Части стен».
Предыдущим громким проектом Степана Шоболова стала расписанная стена здания, в котором располагается консультативный прием по паразитологии на улице Горького. Основные сюжеты в творчестве уличного художника — постапокалиптические пейзажи и фантастические существа-мутанты.
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