Новогодний Нижний Новгород в фотографиях горожан

Нижний в этом году стал одним из центров празднования Нового года в стране — например, мы рассказывали о фестивале «Новогодняя столица России», который проходил у нас с конца декабря и до 9 января. Площадки для празднования разместились во всех районах города, а настоящими новогодними центрами выступили Ярмарка, площадь Горького (где разместилась главная новогодняя елка), обновленный парк «Швейцария» и, конечно же, уже традиционно эффектно украшенные Покровка с площадью Минина.

The Village Нижний Новгород публикует подборку новогодних фотографии из инстаграмов горожан — посмотрите, как выглядел наш город в эти праздники!