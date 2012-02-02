Дизайнеры должны продумать, какой именно парк будет на 12 гектарах у Кремля, какую он будет нести идею, как повлияет на транспортную ситуацию в районе. Участников, которые предложат самые интересные концепции, пригласят для разработки техзадания следующего конкурса — по его результатам решат, кто и как будет осваивать территорию. Победителей будет выбирать жюри, правда, его состав еще не определен.

Напомним, что на прошлой неделе Владимир Путин и Сергей Собянин побывали на месте снесенной гостиницы «Россия», после этого у премьера родилась идея разбить там парк. В мэрии инициативу Путина тут же поддержали, хотя судьба этой территории оставалась неопределённой многие годы: на месте «России» хотели построить то офисы и гостиницы, то парламентский центр для депутатов.

В Москомархитектуре считают, что под парком нужно сделать подземную галерею, а также построить небольшую концертную площадку. Исторический музей хочет вырыть под парком полноценную туристическую зону с большим выставочным пространством. Также есть предложение сделать весь район Зарядье пешеходным и устроить ботанический сад с растениями, произрастающими по всей стране.