Объявлен конкурс идей парка на месте гостиницы «Россия» После пожеланий премьера Путина столичные власти объявили конкурс на разработку концепции парка, который должны разбить на месте снесенной гостиницы «Россия».
Бесплатный творческий конкурс на разработку концепции парка объявила Москомархитектура — свои предложения могут присылать все желающие до 15 марта. Лучшие идеи впоследствии лягут в основу технического задания для застройщика, заявил главный архитектор города Александр Кузьмин.
Дизайнеры должны продумать, какой именно парк будет на 12 гектарах у Кремля, какую он будет нести идею, как повлияет на транспортную ситуацию в районе. Участников, которые предложат самые интересные концепции, пригласят для разработки техзадания следующего конкурса — по его результатам решат, кто и как будет осваивать территорию. Победителей будет выбирать жюри, правда, его состав еще не определен.
Напомним, что на прошлой неделе Владимир Путин и Сергей Собянин побывали на месте снесенной гостиницы «Россия», после этого у премьера родилась идея разбить там парк. В мэрии инициативу Путина тут же поддержали, хотя судьба этой территории оставалась неопределённой многие годы: на месте «России» хотели построить то офисы и гостиницы, то парламентский центр для депутатов.
В Москомархитектуре считают, что под парком нужно сделать подземную галерею, а также построить небольшую концертную площадку. Исторический музей хочет вырыть под парком полноценную туристическую зону с большим выставочным пространством. Также есть предложение сделать весь район Зарядье пешеходным и устроить ботанический сад с растениями, произрастающими по всей стране.
На месте снесённой гостиницы «Россия» предлагают разбить парк
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