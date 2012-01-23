Офис студии Diversa 3,5 года назад открылся в бывшей двухкомнатной квартире в доходном доме купца Семенова, на Коломенской улице. Компания занимается интерьерами и архитектурным проектированием и делает более 30 проектов в год. Дизайн офиса придумала Ольга Литасова, главный архитектор фирмы. До этого в помещении находилась компания, занимающаяся рыбными консервами, и был сделан обычный евроремонт.

В небольшом пространстве одновременно проходят встречи с клиентами и трудятся архитекторы. Многие детали интерьера — подарки заказчиков, другие сделаны на заказ и используются в качестве демонстрационного материала. В офисе сохранили старинную кирпичную кладку, оставили на виду перекрытия и балки. Столы сделали по собственным эскизам. На стеллаж поставили навершие старинной печи. Серия картин про индейцев, инсталляция «Сфинкс» и текстура обоев в коридоре созданы художницей Анной Маркус. В раме в прихожей — кусочек оригинальных обоев начала века из дома знаменитого архитектора Лидваля на «Горьковской».