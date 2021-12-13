Когда ты начал заниматься уличным искусством в начале 2000-х, это было чем-то опасным и маргинальным?

Да, это правда. Время было таким, что скинхеды могли докопаться, если ты просто носишь широкие штаны. Также они приезжали на граффити-фестивали, чтобы подраться.

Я пришел в уличную культуру через увлечение хип-хопом, экстремальным спортом, а еще слушал рэп. Впервые я начал заниматься граффити только в 19 лет — это довольно поздно, потому что в кругах граффитчиков все начинают рисовать в 12–14. Первую работу я сделал даже не на улице, а в своем же подъезде. Тогда было другое время: мы делали граффити в мрачных московских местах, каких сейчас кажется нет вообще.

Мне быстро стало скучно в правилах граффити, где все основано только на шрифте: ты придумываешь никнейм, пишешь его в разных стилях и распространяешь по разным локациям. Мне не нравилось, что само сообщение остается только внутри граффити-тусовки и его никак нельзя наделить другими смыслами или включить как в архитектурный, так и в социально-культурный контекст. Поэтому я начал следить за практикой стрит-арта — искал работы в Москве и находил примеры в интернете. А в 2004 году открыл свой сайт Visualartifacts.ru (сегодня не работает. — Прим. ред.), чтобы собрать коллекцию российского стрит-арта. Этот сайт помог мне познакомиться с художниками из разных городов, и я понял, что все мы чувствуем одно — усталость от ограничений граффити. Поэтому мы создали свое сообщество именно стрит-артистов. А чуть позже, в 2005–2008 годы, на основе сайта я начал издавать серию книжек Objects.

В начале 2000 годов российское комьюнити уличных художников было маргинализировано, а теперь они новые рок-звезды, согласен с этим?

Действительно. Вообще граффити-сообщество было маргинализировано еще с 1990-х. Российское уличное искусство началось с граффити и бомбинга — несогласованного написания своего имени на поездах и зданиях. Был даже элемент криминала: граффити-команды устраивали драки друг с другом, поэтому граффити-райтеры даже брали с собой травматическое оружие, когда выходили рисовать в депо метрополитена.

В 2000-е же все стало меняться: появился стрит-арт и началась разгерметизация граффити-сообщества в сторону зрителя, то есть оно перестало быть маргинальным и сосредоточенным на себе. Следом уличные художники начали работать с галереями, а также стали появляться фестивали с монументальной росписью — запустился процесс социализации стрит-арта. Тогда уличное искусство стало идти в сторону глянцевости. Эти перемены сложно маркировать как хорошие или плохие, потому что времена меняются и контекст не остается идентичным. Но из-за популярности стрит-арта сейчас у художников новая мотивация для создания работ — они думают о карьере и продажах, а в 2000-х об этом было невозможно и мечтать, просто потому что таких возможностей в целом не было. Такие перемены позитивны для авторов. Но как куратор и теоретик я критически оцениваю влияние этой эпохи на искусство: галереи и обычные россияне хотят покупать работы уличных художников, но никто не повесит дома некрасивое изображение, поэтому авторы начали подстраиваться под спрос.

Для меня главное в искусстве — именно искренность. Художественная практика в 2000-х была такой, потому что ничего не влияло на художников извне. Сейчас условия другие, и даже те, кто работает с социальной и политической повесткой, часто неискренни в первопричинах создания своих работ — делают их не только чтобы привлечь внимание к проблеме, но и к себе аудиторию. Сегодня стрит-арт — это практически маркетинговый лейбл. Даже екатеринбургский фестиваль «Карт-Бланш» кажется мне реакцией на эту ситуацию. В 2018 году манифест его организаторов Славы ПТРК, Владимира Абиха и других был именно о том, что они уходят от правил стрит-арт-фестивалей, заключающихся в согласованности работ с городом. Это показало, что даже у художников накипело от того, что им нужно подстраиваться под спрос на рынке. Тем не менее, даже этот жест был неискренним, ведь сами организаторы не прекратили делать фестивали и участвовать в них, продавать свои работы и делать их на заказ. Вот если бы они приняли отшельничество, то был бы другой разговор.

Когда я говорю об искренности, то имею в виду, что странно, когда у художника условно есть дорогой автомобиль и яхта, а он при этом создает работы, посвященные бедности и ущемленности россиян. Я умею чувствовать это заигрывание, распознавать, где халтура и фальшь. И верю, что есть и другие такие зрители.