Новости18 июня 2019
Пассажиры «Яндекс.Такси» смогут ставить свою музыку в машине В приложение агрегатора встроили «Яндекс.Музыку»
«Яндекс» встроил в приложение своего агрегатора такси собственный сервис «Музыка».
Пассажиры «Яндекс.Такси» получат возможность во время поездки включать в автомобиле треки с «Яндекс.Музыки».
Когда пользователи получат доступ к новой опции, в «Яндексе» пока не раскрывают, но обещают, что функция появится «совсем скоро».
Источник: пресс-служба «Яндекс.Такси»
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