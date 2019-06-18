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Новости18 июня 2019

Пассажиры «Яндекс.Такси» смогут ставить свою музыку в машине В приложение агрегатора встроили «Яндекс.Музыку»

РедакторРоман Чернянский

«Яндекс» встроил в приложение своего агрегатора такси собственный сервис «Музыка».

Пассажиры «Яндекс.Такси» получат возможность во время поездки включать в автомобиле треки с «Яндекс.Музыки».

Когда пользователи получат доступ к новой опции, в «Яндексе» пока не раскрывают, но обещают, что функция появится «совсем скоро».

Источник: пресс-служба «Яндекс.Такси»

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