В «Яме» убрали заборы (обновлено) Рабочие заявляли, что будут вести работы до осени
обновлено
В «Яме» на Хохловской площади убрали ограждения. Изначально власти обещали, что пространство станет доступно для горожан во вторник или среду, но в итоге ограничения сняли только вечером в четверг, 4 июля. В префектуре ЦАО срыв сроков The Village объяснили погодными условиями.
1 ИЮЛЯ 12:17
Заборы, которыми на прошлой неделе огородили «Яму», уберут в ближайшие дни, рассказали The Village в префектуре ЦАО.
В пресс-службе префектуры отметили, что работы на Хохловской площади начали после обследования, в ходе которого специалисты обнаружили повреждение покрытия и деревянных настилов ступеней, вандальные надписи и неработающее освещение.
«Ограждения были выставлены для ускорения проведения работ. Их уберут во вторник-среду на этой неделе», — подчеркнули в префектуре. В то же время рабочие, занимающиеся благоустройством в «Яме», накануне сообщили редактору The Village, что пространство откроют только осенью. «Как сделаем, так сделаем. Не от нас зависит», — добавил один из рабочих.
Ограждения вокруг «Ямы» установили в четверг, 27 июня. В префектуре ЦАО отмечали, что работы по благоустройству пространства плановые.
На протяжении всего июня в «Яме» происходили стычки отдыхающих с активистами проекта «Лев против», выступающих против курения и распития алкоголя в общественных местах. С 7 июня активисты стали приходить на Хохловскую площадь с полицией, которая по их указанию задерживала людей. Создатели «Ямы» рассказывали The Village о драке с «Лев против».
Также в «Яме» орудовал Мурат Сабанов, подозреваемый в серии отравлений прохожих. 26 июня суд отправил Сабанова на два месяца в СИЗО.
Источник: пресс-служба префектуры ЦАО
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