«Левада-центр» провел опрос, посвященный делу Ивана Голунова, и узнал, что россияне думают о задержании журналиста и фальсификации уголовных дел в стране.

66 %

россиян считают подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификацию дел обычной практикой

Только 18 % опрошенных полагают, что случаи подбрасывания наркотиков и фальсификации дел в России единичны.

О деле Голунова слышали 56 % респондентов. Из них 29 % считают, что журналиста освободили благодаря московским акциям протеста, еще часть (28 %) заявили, что властям нужно было погасить протесты накануне Дня России и прямой линии с Владимиром Путиным. Треть (32 %) отметили отсутствие оснований для ареста.