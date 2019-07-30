11 июля, 12:43

В октябре лоукостер «Победа» начнет выполнять рейсы из Москвы в Эйлат и Дубай.

В израильский Эйлат «Победа» будет летать три раза в неделю, а в Дубай — четыре. Продажи билетов начнутся в ближайшее время, рассказала «Ведомостям» представитель авиакомпании.

«Победа» станет первым российским перевозчиком с прямыми перелетами из Москвы в Эйлат. В Дубай из столицы сейчас регулярно летает «Аэрофлот», а также Emirates и их дочерний лоукостер flydubai. Билеты в одну сторону обойдутся в 10–13 тысяч рублей.



По словам сотрудника коммерческой службы «Победы», авиакомпания планирует продавать билеты в Дубай в среднем на 20 % дешевле, чем у конкурентов.



Источники: «Ведомости», агентство «Москва»

