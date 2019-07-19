Суд потребовал удалить тест «Сноба» про коррупцию, усмотрев негативное воздействие на нравственность Издание опубликовало материал про чиновников-взяточников в 2017 году
Кировский районный суд Томска потребовал ограничить доступ к тесту про коррупцию на сайте «Сноба». Соответствующее решение размещено на сайте суда.
«Сноб» опубликовал материал «Как правильно брать и давать. Тест-инструкция для начинающего чиновника» в конце 2017 года — после появления новостей о том, что в 2016-м бюджет России потерял из-за коррупции более 19 миллиардов рублей.
Суд посчитал, что тест «Сноба» содержит запрещенную законом информацию, так как за совершение действий, указанных в материале, предусмотрена уголовная и административная ответственность. Распространение такой информации оказывает негативное воздействие на нравственность россиян и нарушает их конституционные права, подчеркнула судья.
Источник: «Сноб»
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А еще....еще...эта...Сноб портит имидж российской власти. Из-за Сноба все беды и больным детям лекарства не выдают.
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