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Новости19 июля 2019

Суд потребовал удалить тест «Сноба» про коррупцию, усмотрев негативное воздействие на нравственность Издание опубликовало материал про чиновников-взяточников в 2017 году

РедакторРоман Чернянский

Кировский районный суд Томска потребовал ограничить доступ к тесту про коррупцию на сайте «Сноба». Соответствующее решение размещено на сайте суда.

«Сноб» опубликовал материал «Как правильно брать и давать. Тест-инструкция для начинающего чиновника» в конце 2017 года — после появления новостей о том, что в 2016-м бюджет России потерял из-за коррупции более 19 миллиардов рублей.

Скриншот теста с сайта «Сноба»

Суд посчитал, что тест «Сноба» содержит запрещенную законом информацию, так как за совершение действий, указанных в материале, предусмотрена уголовная и административная ответственность. Распространение такой информации оказывает негативное воздействие на нравственность россиян и нарушает их конституционные права, подчеркнула судья.

Источник: «Сноб»

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Комментарии

1 комментарий
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YPYury Pozdnyakov

А еще....еще...эта...Сноб портит имидж российской власти. Из-за Сноба  все беды и больным детям лекарства не выдают.

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