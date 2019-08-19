Обновление (20 августа, 12:16): «Медуза» закрыла доступ к статье для российских пользователей после уведомления Роскомнадзора

Роскомнадзор направил в редакцию «Медузы» требование удалить «запрещенную информацию» из статьи, опубликованной 8 августа.

Речь идет о материале, в котором издание разбирало основные мифы об употреблении наркотиков, например, что наркотические вещества хуже алкоголя. Эксперты МВД решили, что названия разделов статьи формируют положительное отношение к наркотикам.

Вот несколько примеров подзаголовков из публикации, вызвавших вопросы специалистов МВД: