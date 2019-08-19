Роскомнадзор потребовал от «Медузы» изменить статью про мифы о наркотиках Подзаголовки публикации вызвали вопросы у экспертов МВД
Обновление (20 августа, 12:16): «Медуза» закрыла доступ к статье для российских пользователей после уведомления Роскомнадзора
Роскомнадзор направил в редакцию «Медузы» требование удалить «запрещенную информацию» из статьи, опубликованной 8 августа.
Речь идет о материале, в котором издание разбирало основные мифы об употреблении наркотиков, например, что наркотические вещества хуже алкоголя. Эксперты МВД решили, что названия разделов статьи формируют положительное отношение к наркотикам.
Вот несколько примеров подзаголовков из публикации, вызвавших вопросы специалистов МВД:
- «Попробовал один раз — и стал зависимым. На самом деле нет»
- «Начал с травы — перейдет на героин. На самом деле не факт»
- «От наркотиков быстро тупеешь. На самом деле не всегда»
Сайт «Медузы» внесли в единый реестр запрещенной информации, однако доступ к нему пока не ограничивается. Издание должно удалить спорную информацию в течение суток.
«Медуза» опубликовала статью про мифы о наркотиках в рамках проекта «Голунов. Сопротивление полицейскому произволу». Корреспондента издания Ивана Голунова задержали 7 июня по подозрению в распространении наркотиков. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские. Спустя четыре дня, за время которых по всей стране развернулась мощная общественная кампания в поддержку корреспондента «Медузы», дело Голунова закрыли из-за отсутствия доказательств вины. Обвинения полицейским, задерживавшим журналиста, пока не предъявлены.
Источники: «Медуза», агентство «Москва»
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