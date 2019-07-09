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Новости9 июля 2019

Сколько россиян считают подбрасывание полицейскими наркотиков обычной практикой «Левада-центр» провел опрос, посвященный делу Голунова

РедакторРоман Чернянский

«Левада-центр» провел опрос, посвященный делу Ивана Голунова, и узнал, что россияне думают о задержании журналиста и фальсификации уголовных дел в стране.

66 %

россиян считают подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификацию дел обычной практикой

Только 18 % опрошенных полагают, что случаи подбрасывания наркотиков и фальсификации дел в России единичны.

О деле Голунова слышали 56 % респондентов. Из них 29 % считают, что журналиста освободили благодаря московским акциям протеста, еще часть (28 %) заявили, что властям нужно было погасить протесты накануне Дня России и прямой линии с Владимиром Путиным. Треть (32 %) отметили отсутствие оснований для ареста.

Большинство россиян (55 %), следивших за делом Голунова, уверены, что оно не будет иметь серьезных последствий для полиции. Только треть (36 %) считают наоборот. «Убежденность в коррумпированности органов вызывает у респондентов ощущение безнадежности. Они уверены, что на уволенных генералов повесят дело, а прогнившая система МВД не изменится», — рассказал «РБК» директор «Левада-центра» Лев Гудков.

Половина респондентов (52 %) называют низкими собственные шансы решить проблему несправедливого задержания или уголовного преследования. Только 9 % опрошенных уверены, что им это по силам. Большая часть россиян считают, что помочь им в подобных случаях смогут влиятельные знакомства (28 %). Также многие возлагают надежды на прокуратуру (24 %), суд и правозащитников (по 19 %).

В опросе, проведенном социологами с 27 июня по 4 июля, участвовали 1 608 совершеннолетних россиян из 50 регионов.

Из-за дела Голунова уволили двух генералов — начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова и главу управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД Юрия Девяткина. «РБК» также писал об отставке начальника полиции по ЗАО Игоря Петухова.

Что делать, если полицейские подбросили вам наркотики, читайте в инструкции The Village.

Источник: «Левада-центр»

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