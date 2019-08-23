Скольким многодетным семьям в России не хватает денег на еду Позволить себе все необходимое могут менее 1 % семей с тремя и более детьми
Росстат провел опрос среди многодетных семей России и выяснил, в каком финансовом положении они находятся. Позволить себе все необходимое могут только 0,7 % респондентов.
47,4 %
многодетных семей не хватает
денег на еду и услуги ЖКХ
Из них 27,7 % испытывают сложности с покупкой одежды и квартплатой, 2 % пожаловались на то, что не хватает денег на питание.
52,6 % опрошенных свободно покупают товары длительного пользования. При этом 16,6 % семей с тремя или более детьми ограничены только в приобретении недвижимости и автомобиля.
Эксперты отмечают, что исследование субъективно, поскольку основано на ощущениях участников опроса. «На отсутствие минимальных средств к существованию жалуются и представители трат с наиболее высокими доходами», — объясняет доцент департамента мировой экономики Финансового университета при правительстве Лазарь Бадалов.
Источник: «РИА Новости»
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