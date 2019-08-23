Росстат провел опрос среди многодетных семей России и выяснил, в каком финансовом положении они находятся. Позволить себе все необходимое могут только 0,7 % респондентов.

47,4 % многодетных семей не хватает

денег на еду и услуги ЖКХ

Из них 27,7 % испытывают сложности с покупкой одежды и квартплатой, 2 % пожаловались на то, что не хватает денег на питание.

52,6 % опрошенных свободно покупают товары длительного пользования. При этом 16,6 % семей с тремя или более детьми ограничены только в приобретении недвижимости и автомобиля.