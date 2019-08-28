Сотрудники Иркутского национального исследовательского технического университета Екатерина Канева и Татьяна Радомская открыли новый минерал, названный фторкарлтонит. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Минерал обнаружили на границе Иркутской области и Якутии в чароитовой породе Мурунского месторождения. Камень имеет необычную и богатую расцветку — он окрашен во все оттенки голубого цвета. Ученые уверены, что им заинтересуются ювелиры и камнерезы, однако пока единственный доступный для публики образец этой редкой находки хранится в минералогическом музее ИРНИТУ.

Факт открытия нового минерала подтвержден на заседании комиссии Международной минералогической ассоциации (IMA CNMNC). Камень оказался структурным аналогом минерала карлтонита, но отличается от него преобладанием элемента фтора в составе.