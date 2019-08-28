Бизнесменам из затопленных территорий Иркутской области предоставят кредит под 1% Льготные займы выдают предпринимателям по упрощенной процедуре
Фонд микрокредитования Иркутской области выдает займы предпринимателям на территориях, пострадавших от паводка. Как сообщает пресс-служба правительства региона, фонд готов давать пострадавшим от наводнения бизнесменам льготные кредиты под 1% годовых.
Для упрощения пострадавшим предпринимателям процедуры получения микрозайма Фонд самостоятельно запрашивает в Управлении налоговой службы Иркутской области сведения и документы по предпринимателям, утратившим в ходе чрезвычайной ситуации документы.
«По пяти действующим займам предпринимателям, пострадавшим от паводков, предоставлены с начала июля отсрочки по выплате процентов и основного долга сроком до одного года», — сказала директор Фонда микрокредитования Ольга Мосина. Принимают документы по адресу: Тулун, ул. Ленина, 79, межведомственный консультационный центр.
Читайте также:
Как и почему прогорают в Москве Молодые московские предприниматели рассказали The Village о том, как и почему умирали их бизнес-проекты
Московские коворкинги объединят в сеть
Московские власти создают платформу для взаимодействия малых предприятий с госкорпорациями под названием «Москва. Коворкинг 2.0».
Московские коворкинги объединят в сеть Московские власти создают платформу для взаимодействия малых предприятий с госкорпорациями под названием «Москва. Коворкинг 2.0».
Как бросить журналистику и начать продавать картины В новом выпуске «Малого бизнеса» — Екатерина Положенцева и её проект Oily Oil, с помощью которого молодые художники продают свои работы
Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело Инфографика по всем регионам страны с комментариями практикующих предпринимателей
Как и почему прогорают в Москве Молодые московские предприниматели рассказали The Village о том, как и почему умирали их бизнес-проекты
Московские коворкинги объединят в сеть
Московские власти создают платформу для взаимодействия малых предприятий с госкорпорациями под названием «Москва. Коворкинг 2.0».
Московские коворкинги объединят в сеть Московские власти создают платформу для взаимодействия малых предприятий с госкорпорациями под названием «Москва. Коворкинг 2.0».
Как бросить журналистику и начать продавать картины В новом выпуске «Малого бизнеса» — Екатерина Положенцева и её проект Oily Oil, с помощью которого молодые художники продают свои работы
Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело Инфографика по всем регионам страны с комментариями практикующих предпринимателей
Как бросить журналистику и начать продавать картины В новом выпуске «Малого бизнеса» — Екатерина Положенцева и её проект Oily Oil, с помощью которого молодые художники продают свои работы
Московские коворкинги объединят в сеть
Московские власти создают платформу для взаимодействия малых предприятий с госкорпорациями под названием «Москва. Коворкинг 2.0».
Комментарии
Тэги
Сюжет
Места