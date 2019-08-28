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Новости28 августа 2019

Бизнесменам из затопленных территорий Иркутской области предоставят кредит под 1% Льготные займы выдают предпринимателям по упрощенной процедуре

РедакторЕкатерина Зырянова

Фонд микрокредитования Иркутской области выдает займы предпринимателям на территориях, пострадавших от паводка. Как сообщает пресс-служба правительства региона, фонд готов давать пострадавшим от наводнения бизнесменам льготные кредиты под 1% годовых.

Для упрощения пострадавшим предпринимателям процедуры получения микрозайма Фонд самостоятельно запрашивает в Управлении налоговой службы Иркутской области сведения и документы по предпринимателям, утратившим в ходе чрезвычайной ситуации документы.

«По пяти действующим займам предпринимателям, пострадавшим от паводков, предоставлены с начала июля отсрочки по выплате процентов и основного долга сроком до одного года», — сказала директор Фонда микрокредитования Ольга Мосина. Принимают документы по адресу: Тулун, ул. Ленина, 79, межведомственный консультационный центр.

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