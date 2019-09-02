Действия полицейских, задержавших Азара, создали угрозу жизни ребенку. За преступление по статье о заведомом оставлении без помощи малолетнего предусмотрено до года лишения свободы.

Алексей Прянишников, юрист «Правозащиты Открытки»: «Я дважды находился в такой ситуации. Обычно с полицейскими этот вопрос спокойно решается, это уровень знаний обычного сотрудника районной полиции, ничего энциклопедического тут нет. Кроме того, я не вижу никаких преград, чтобы провести задержание по административной статье в спокойном режиме, в утреннее время».

UPD (15:20): Илья Азар обратится в Следственный комитет с жалобой на полицейских по статье 125 Уголовного кодекса из-за того, что его ребенка оставили без присмотра. Кроме того, СПЧ и Уполномоченный по правам ребенка Москвы Евгений Бунимович попросили прокуратуру провести проверку действий сотрудников.

Азара уже отпустили из Красносельского ОВД, хотя изначально полиция сообщала, что мундеп останется в отделении до утра. Сегодня в 14:00 его будут судить за повторное нарушение правил проведения митинга.