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Новости2 сентября 2019

Юрист — о преступных действиях полицейских, задержавших Илью Азара Сотрудники полиции оставили малолетнего ребенка одного в квартире

РедакторРоман Чернянский

Действия полицейских, задержавших муниципального депутата Илью Азара, попадают под статью 125 Уголовного кодекса. Об этом The Village рассказал юрист «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Сотрудники полиции увезли Азара в ОВД из подъезда его дома, несмотря на то, что двухлетняя дочь мундепа осталась одна в квартире. Азар успел позвонить жене, которая, придя домой спустя примерно полчаса, застала квартиру, в которой находилась только спящая девочка, открытой. Депутат подтвердил, что при задержании полицейские понимали, что ребенок остается один.

Что нарушили полицейские

По словам Прянишникова, ребенок до двух лет, с точки зрения закона, беспомощен — для него даже бытовая техника в квартире представляет опасность. При задержании отца полицейские на месте должны выяснить, где мать ребенка или другие родственники. Если никого нет, необходимо вызвать органы опеки, которые пробудут с ребенком до тех пор, пока к нему не приедут родные.

Действия полицейских, задержавших Азара, создали угрозу жизни ребенку. За преступление по статье о заведомом оставлении без помощи малолетнего предусмотрено до года лишения свободы.

Алексей Прянишников, юрист «Правозащиты Открытки»: «Я дважды находился в такой ситуации. Обычно с полицейскими этот вопрос спокойно решается, это уровень знаний обычного сотрудника районной полиции, ничего энциклопедического тут нет. Кроме того, я не вижу никаких преград, чтобы провести задержание по административной статье в спокойном режиме, в утреннее время».

UPD (15:20): Илья Азар обратится в Следственный комитет с жалобой на полицейских по статье 125 Уголовного кодекса из-за того, что его ребенка оставили без присмотра. Кроме того, СПЧ и Уполномоченный по правам ребенка Москвы Евгений Бунимович попросили прокуратуру провести проверку действий сотрудников.

Азара уже отпустили из Красносельского ОВД, хотя изначально полиция сообщала, что мундеп останется в отделении до утра. Сегодня в 14:00 его будут судить за повторное нарушение правил проведения митинга.

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Комментарии

3 комментария
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Mmumimama

хотя бы тетки из опеки, инспектор по делам несовершонолетних, но не один. В чем была проблема дождаться  мать ребенка

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