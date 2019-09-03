«Яндекс.Такси» запустил в приложении раздел «Безопасность» Там можно оповестить близких о маршруте поездок или связаться с экстренными службами
«Яндекс.Такси» запустил в своем приложении раздел «Безопасность» — там можно узнать обо всех технологиях, которые сервис внедрил для того, чтобы пассажиры могли добраться до желаемого места невредимыми.
В новом разделе можно добавить контакты друзей или родных, оповестить их о маршруте поездок или срочно связаться с экстренными службами. Аналогичные опции скоро появятся у водителей в их приложении «Таксометр». Также в приложении «Яндекс.Такси» можно узнать, как агрегатор следит за скоростью и манерой вождения таксистов.
За последние два года «Яндекс.Такси» инвестировали в безопасность около 1,2 миллиарда рублей. Тем не менее клиенты сервиса до сих пор периодически сообщают о конфликтных ситуациях с таксистами.
При этом агрегатор не раскрывает, оценивает ли он психологические характеристики своих водителей и обучает ли их корректному общению с пассажирами. Как агрегаторы такси следят за адекватностью таксистов, мы рассказывали отдельно.
Источник: пресс-служба «Яндекс.Такси»
Комментарии
Тэги
Сюжет
Бренды
Прочее