«Яндекс.Такси» запустил в своем приложении раздел «Безопасность» — там можно узнать обо всех технологиях, которые сервис внедрил для того, чтобы пассажиры могли добраться до желаемого места невредимыми.

В новом разделе можно добавить контакты друзей или родных, оповестить их о маршруте поездок или срочно связаться с экстренными службами. Аналогичные опции скоро появятся у водителей в их приложении «Таксометр». Также в приложении «Яндекс.Такси» можно узнать, как агрегатор следит за скоростью и манерой вождения таксистов.

За последние два года «Яндекс.Такси» инвестировали в безопасность около 1,2 миллиарда рублей. Тем не менее клиенты сервиса до сих пор периодически сообщают о конфликтных ситуациях с таксистами.