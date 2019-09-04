Еще двум фигурантам дела о массовых беспорядках дали реальные сроки (обновлено) Кирилл Жуков дернул росгвардейца за шлем, а Евгений Коваленко бросил в сторону силовика мусорку
Обновление: Вынесен приговор еще одному фигуранту дела о массовых беспорядках Евгению Коваленко
Тверской районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима фигуранта дела о массовых беспорядках Кирилла Жукова.
Мужчину признали виновным в том, что во время несогласованной акции протеста 27 июля он применил насилие к представителю власти — дернул за шлем росгвардейца, чем причинил ему боль. Жуков свою вину не признал.
UPD (17:05): Четвертому фигуранту дела о массовых беспорядках Евгению Коваленко дали пока самый большой срок — 3,5 года колонии общего режима.
По версии следствия, Коваленко применил насилие к двум силовикам — одного толкнул, а в сторону другого бросил мусорку. Оба правоохранителя испытали физическую боль.
Накануне реальные сроки по итогам митинга 27 июля получили Иван Подкопаев и Данил Беглец. Первый распылил газовый баллончик в сторону полиции, второй потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих. Оба пошли на сделку со следствием и признали свою вину.
Источник: «Медиазона»
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