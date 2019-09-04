UPD (17:05): Четвертому фигуранту дела о массовых беспорядках Евгению Коваленко дали пока самый большой срок — 3,5 года колонии общего режима.

По версии следствия, Коваленко применил насилие к двум силовикам — одного толкнул, а в сторону другого бросил мусорку. Оба правоохранителя испытали физическую боль.

Накануне реальные сроки по итогам митинга 27 июля получили Иван Подкопаев и Данил Беглец. Первый распылил газовый баллончик в сторону полиции, второй потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих. Оба пошли на сделку со следствием и признали свою вину.



Источник: «Медиазона»

