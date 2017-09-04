Кампус ДВФУ и его набережная закрыты для горожан до 9 сентября В это время на острове Русском пройдет Восточно-экономический форум
Сегодня, 4 сентября, вступили в силу ограничения, связанные с проведением Восточного экономического форума (ВЭФ) на острове Русском во Владивостоке. Территорию кампуса ДВФУ закрыли для свободного посещения до 00:00 7 сентября. Сейчас пройти можно только по специальным пропускам ВЭФа. Также ограничена парковка возле кампуса. Ранее мэрия попросила горожан не ездить на остров Русский в дни форума.
С 4 сентября закрыта навигация для маломерных судов в бухтах Аякс и Парис: от мыса Новосильского до мыса Житкова. Также запрет коснулся бухты Новик — от мыса Шигина до мыса Доронина. Ограничения касаются и полетов над Владивостоком любых летательных аппаратов, за исключением самолетов, выполняющих регулярные рейсы.
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