Рейсы парома из Северной Кореи во Владивосток приостановлены Причиной называют разногласия российских компаний в столице Приморья
Рейсы парома ManGyongBong, который ходил между портом Раджином (КНДР) и Владивостоком, приостановлены. Об этом сообщает «Интерфакс». По информации агентства, это произошло из-за коммерческих разногласий российских компаний.
Грузопассажирское сообщение между Приморьем и Северной Кореей с мая 2017 года осуществляет компания «ИнвестСтройТрест». По словам ее гендиректора Владимира Баранова, когда возобновятся рейсы — неизвестно. Причиной остановки он называет дороговизну услуг ООО «Владивостокский морской терминал», контролирующего причалы Морвокзала.
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