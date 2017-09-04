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Рейсы парома из Северной Кореи во Владивосток приостановлены Причиной называют разногласия российских компаний в столице Приморья

Рейсы парома ManGyongBong, который ходил между портом Раджином (КНДР) и Владивостоком, приостановлены. Об этом сообщает «Интерфакс». По информации агентства, это произошло из-за коммерческих разногласий российских компаний.

Грузопассажирское сообщение между Приморьем и Северной Кореей с мая 2017 года осуществляет компания «ИнвестСтройТрест». По словам ее гендиректора Владимира Баранова, когда возобновятся рейсы — неизвестно. Причиной остановки он называет дороговизну услуг ООО «Владивостокский морской терминал», контролирующего причалы Морвокзала.

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