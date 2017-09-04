Когда возобновят запись на собеседование в посольство США Пользователи социальных сетей отмечают, что процедура выдачи виз до сих пор приостановлена
Пользователи социальных сетей отмечают, что запись на собеседование в посольство США до сих пор приостановлена, и задаются вопросом, когда процедура выдачи виз будет возобновлена.
Ранее сообщалось, что американские консульства возобновят прием заявлений на выдачу неиммиграционных виз в пятницу, 1 сентября.
Однако с субботы, 2 сентября, у американских дипломатов длинные выходные. Как отмечается на сайте посольства США, в понедельник, 4 сентября, американские дипломатические объекты закрыты из-за Дня труда — федерального праздника США. Как убедился корреспондент The Village, по этой же причине не работают информационные службы, а соответствующее сообщение транслируется при обращении в посольство по электронной почте и телефону.
Таким образом, возобновление записи на собеседование в посольство в Москве ожидается во вторник, 5 сентября.
21 августа посольство США в России заявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в регионах. Жители Владивостока, Екатеринбурга и Петербурга теперь обязаны лететь на собеседование в посольство в Москву. Инициатива связана с сокращением числа работников в диппредставительствах, на котором в июле настоял российский МИД.
The Village рассказывал о том, как получить визу США в другой стране.
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