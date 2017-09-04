Пользователи социальных сетей отмечают, что запись на собеседование в посольство США до сих пор приостановлена, и задаются вопросом, когда процедура выдачи виз будет возобновлена.

Ранее сообщалось, что американские консульства возобновят прием заявлений на выдачу неиммиграционных виз в пятницу, 1 сентября.