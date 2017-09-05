В Абрау-Дюрсо открылся второй Международный фестиваль карикатур «Улыбкаморя» На суд зрителей представлено 250 работ 108 художников из 40 стран мира
В Абрау-Дюрсо открылся второй Международный фестиваль карикатур «Улыбкаморя» — 2017, сообщил admnvrsk.ru.
На суд зрителей представлено 250 работ-карикатур 108 художников из 40 стран мира. По словам главного организатора фестиваля Валерия Волкова, фестиваль полезен и для развития журналистики, поскольку карикатура в данном случае рассматривается не как развлекательный жанр, а как сатирический, то есть является визуальным инструментом, обличающим пороки современного общества.
Оценивать работы будет жюри под председательством директора фестиваля карикатур «СмехАнапа» Александра Прохорова.
На фестивале работает персональная выставка Сергея Тюнина. Он является лауреатом десятков премий отечественных и международных конкурсов карикатуры, удостоен таких наград, как «Золотой телёнок», «Золотой Эзоп», «Золотой финик», «Золотой Андрей», «Золотой Остап». Вход на фестиваль свободный.
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