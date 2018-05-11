Мост Бетанкура протестируют 13 мая По мосту через остров Серный в рабочем режиме запустят движение транспорта
Мост Августина Бетанкура протестируют в воскресенье, 13 мая. В этот день по мосту через остров Серный в рабочем режиме запустят движение транспорта, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.
По информации КРТИ, с 9:00 до 18:00 движение «будет осуществляться только для клиентских групп». В 18:00 мост откроют для жителей Петербурга.
Мост протестируют вместе с другими объектами транспортной инфраструктуры, построенными к ЧМ-2018: прилегающим к мосту участком набережной Макарова, станцией метро «Новокрестовская» и новым участком Невско-Василеостровской линии.
На мосту Бетанкура предусмотрены шесть полос для движения автомобилей, тротуар и велосипедная дорожка.
После открытия рабочего движения на мосту Бетанкура завершат работы по окраске металлоконструкций и монтажу лестничных сходов.
В апреле стало известно, что власти Петербурга решили назвать мост через остров Серный в честь инженера Августина Бетанкура. В начале XIX века Бетанкур служил в России, стал одним из создателей транспортной системы страны и учредил Институт Корпуса инженеров путей сообщения.
Жители дома № 5 по Ремесленной улице выражали недовольство строительством переправы. Они вывесили на фасаде здания баннеры с надписями «Путин, помоги!» и «Мы не хотим жить под мостом». Ранее в Telegram-канале вице-губернатора Игоря Албина появилось сообщение о возможном расселении здания в мае 2018 года. Позднее Албин опроверг эту информацию.
Из-за строительства моста через остров Серный в августе 2017 года снесли дом № 3 по Ремесленной улице. В петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИиК) заявили, что здание построили до революции и сносить его было нельзя. The Village публиковал интервью с 65-летним Валерием Новиченко, который жил в это доме. В апреле 2017 года герой материала умер от сердечного приступа.
Источник: страница Игоря Албина во «ВКонтакте», пресс-служба КРТИ