Мост Бетанкура протестируют 13 мая

Мост Августина Бетанкура протестируют в воскресенье, 13 мая. В этот день по мосту через остров Серный в рабочем режиме запустят движение транспорта, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

По информации КРТИ, с 9:00 до 18:00 движение «будет осуществляться только для клиентских групп». В 18:00 мост откроют для жителей Петербурга.