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Новости25 мая 2018

Новая прогулочная зона на Крестовском острове Пространство создали в Приморском парке Победы у Южной дороги

В прибрежной части Приморского парка Победы на Крестовском острове появилась прогулочная зона. Площадку покрыли настилом из лиственницы, на ней установили скамейки и столы для настольного тенниса, рядом высадили деревья.

Променад находится у Южной дороги, в середине мая ее показали вице-губернатору Петербурга Игорю Албину. Тогда в районной администрации заметили, что новая прогулочная зона будет включать в себя территории активного и тихого отдыха, детские площадки, места для пляжного отдыха, причалы водного транспорта и зону ресторанов.

Над благоустройством набережной работала компания «А2 ТЭК». «Сейчас проект завершен, там больше ничего не появится. Это прогулочный променад, чтобы люди пришли, пофотографировались, посидели, полежали, позагорали, отдохнули», — рассказал гендиректор Максим Исьянов.

Пользователи социальных сетей пишут, что новая площадка недостаточно освещена. Кроме того, на ней не хватает урн и туалетов. Исьянов заверил, что к официальному открытию променада эти недочеты устранят.

Администрация Петроградского района

#vscocam#vsco#vscospb#vscorussia#instagram

Публикация от Elena🖤 + Little Mia💎 (@minniemad)

Источники: «Бумага», пресс-служба администрации Петроградского районаInstagram

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