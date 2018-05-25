В прибрежной части Приморского парка Победы на Крестовском острове появилась прогулочная зона. Площадку покрыли настилом из лиственницы, на ней установили скамейки и столы для настольного тенниса, рядом высадили деревья.

Променад находится у Южной дороги, в середине мая ее показали вице-губернатору Петербурга Игорю Албину. Тогда в районной администрации заметили, что новая прогулочная зона будет включать в себя территории активного и тихого отдыха, детские площадки, места для пляжного отдыха, причалы водного транспорта и зону ресторанов.