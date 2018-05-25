Новая прогулочная зона на Крестовском острове Пространство создали в Приморском парке Победы у Южной дороги
В прибрежной части Приморского парка Победы на Крестовском острове появилась прогулочная зона. Площадку покрыли настилом из лиственницы, на ней установили скамейки и столы для настольного тенниса, рядом высадили деревья.
Променад находится у Южной дороги, в середине мая ее показали вице-губернатору Петербурга Игорю Албину. Тогда в районной администрации заметили, что новая прогулочная зона будет включать в себя территории активного и тихого отдыха, детские площадки, места для пляжного отдыха, причалы водного транспорта и зону ресторанов.
Над благоустройством набережной работала компания «А2 ТЭК». «Сейчас проект завершен, там больше ничего не появится. Это прогулочный променад, чтобы люди пришли, пофотографировались, посидели, полежали, позагорали, отдохнули», — рассказал гендиректор Максим Исьянов.
Пользователи социальных сетей пишут, что новая площадка недостаточно освещена. Кроме того, на ней не хватает урн и туалетов. Исьянов заверил, что к официальному открытию променада эти недочеты устранят.
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