Санаторий «Дюны» продали структурам «Газпрома» Участок находится в 30 километрах от небоскреба «Лахта-центр»
«Группа ЛСР» продала санаторий «Дюны» на берегу Финского залива компании «Лидер», принадлежащей «Газпрому». На территории санатория находится парк с соснами и шестиэтажное здание площадью в 14,4 тысячи квадратных метров.
Участок находится в 30 километрах от небоскреба «Лахта-центр». В непосредственной близости от него находится санаторий «Белые ночи». Новые собственник «Дюн» будет развивать оба комплекса, пишут СМИ.
В «Группе ЛСР» информацию о продаже подтвердили, отказавшись сообщать детали сделки. «Поступило выгодное предложение», — заявил представитель компании.
Эксперты оценивают стоимость актива в несколько миллиардов рублей. «Участок может быть использован под строительство санаторно-курортного объекта с функциями апарт-отеля или частных апартаментов», — прокомментировал сделку директор по продажам компании Seven Suns Development Алексей Бушуев.
В сентябре 2017 года суд обязал городские власти продать санаторий. В ноябре «Группа ЛСР» приватизировала его за 1 миллиард рублей. Депутат петербургского парламента Максим Резник назвал цену выкупа санатория заниженной.
Источник: «РБК»