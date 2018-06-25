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Новости25 июня 2018

Санаторий «Дюны» продали структурам «Газпрома» Участок находится в 30 километрах от небоскреба «Лахта-центр»

РедакторСергей Феофанов

«Группа ЛСР» продала санаторий «Дюны» на берегу Финского залива компании «Лидер», принадлежащей «Газпрому». На территории санатория находится парк с соснами и шестиэтажное здание площадью в 14,4 тысячи квадратных метров.

Участок находится в 30 километрах от небоскреба «Лахта-центр». В непосредственной близости от него находится санаторий «Белые ночи». Новые собственник «Дюн» будет развивать оба комплекса, пишут СМИ.

В «Группе ЛСР» информацию о продаже подтвердили, отказавшись сообщать детали сделки. «Поступило выгодное предложение», — заявил представитель компании.

Эксперты оценивают стоимость актива в несколько миллиардов рублей. «Участок может быть использован под строительство санаторно-курортного объекта с функциями апарт-отеля или частных апартаментов», — прокомментировал сделку директор по продажам компании Seven Suns Development Алексей Бушуев.

 В сентябре 2017 года суд обязал городские власти продать санаторий. В ноябре «Группа ЛСР» приватизировала его за 1 миллиард рублей. Депутат петербургского парламента Максим Резник назвал цену выкупа санатория заниженной.

Источник: «РБК»

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