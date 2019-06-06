Вечером 5 июня в «Дежурную» рюмочную на Новом Арбате пришли полицейские. Они потребовали, чтобы все покинули здание. Об этом рассказали несколько очевидцев.

Посетители заведения сообщили, что его проверяли, так как контрольная закупка показала, что в рюмочной продавали алкоголь, который не соответствовал ГОСТу.

Говорят контрольная закупка показала продажу алкоголя не соответствующего "требованиями ГОСТа", попросили всех покинуть помещение — внутренний монолог (@evmt_) 5 июня 2019 г.

По словам представителя «Дежурной», последнее время рюмочная подвергается всевозможным проверкам. Так, полиция пришла не впервые. Последний раз лицензию заведения проверяли меньше месяца назад — 9 мая.