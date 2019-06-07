Посмотрите на бобра, который пришел на Плотинку ночью

В Историческом сквере Екатеринбурга горожане увидели бобра. Фотографии с грызуном на Плотинке опубликовала одна из организаторов Фестиваля барбекю Наталья Черепанова, которая заметила зверя на Плотинке во время подготовки к событию.

«А вы говорите, что екатеринбургскую плотину построили не бобры», — шутят горожане в комментариях.