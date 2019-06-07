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Новости7 июня 2019

Посмотрите на бобра, который пришел на Плотинку ночью В центре Екатеринбурга горожане увидели бобра

Посмотрите на бобра, который пришел на Плотинку ночью
РедакторАлексей Шахов

В Историческом сквере Екатеринбурга горожане увидели бобра. Фотографии с грызуном на Плотинке опубликовала одна из организаторов Фестиваля барбекю Наталья Черепанова, которая заметила зверя на Плотинке во время подготовки к событию.

«А вы говорите, что екатеринбургскую плотину построили не бобры», — шутят горожане в комментариях.

Фотографии, источник: Наталья Черепанова

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