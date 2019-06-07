Шесть площадок для собора святой Екатерины, одобренных экспертным советом с мэром

Днем 7 июня мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и несколько членов Союза архитекторов выбирали площадки для строительства собора святой Екатерины, за которые голосовали горожане. Как сообщает корреспондент The Village, из 13 самых популярных у горожан вариантов осталось только 6.

На встрече сразу отказались идеи построить собор на месте гостиницы «Дели» у Цирка, ведь владелец хочет один миллиард за снос его здания. В итоговый список из шести рекомендованных место вошли:

пустырь на Фурманова — Белинского, который получил меньше всего критики от архитекторов; сквер у Театра драмы, с условием, что проект передвинут и сделают меньше — вместимость составит 700 человек, а не 2 000, как в нынешнем варианте; приборостроительный завод на Горького, 17, где проходила Четвертая биеннале. Здание принадлежит УГМК и его собираются снести, чтобы построить культурный центр; акватория Макаровского моста. Храм может появиться на воде, но с другой стороны Макаровского моста, куда также можно продлить улицу Ельцина; на Татищева — Ленина, рядом со стадионом «Екатеринбург Арена»; На месте снесенной телебашни. Земля также принадлежит УГМК, там хотят построить ледовую арену для «Автомобилиста».

Этот список передадут на обсуждение рабочей группе. Возможно, именно эти места попадут в опрос, на основе которого определится место для собора.