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Новости7 июня 2019

Шесть площадок для собора святой Екатерины, одобренных экспертным советом с мэром Александр Высокинский вместе с группой архитекторов выбрал шесть главных мест, где может появиться новый храм

Шесть площадок для собора святой Екатерины, одобренных экспертным советом с мэром
РедакторАлексей Шахов

Днем 7 июня мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и несколько членов Союза архитекторов выбирали площадки для строительства собора святой Екатерины, за которые голосовали горожане. Как сообщает корреспондент The Village, из 13 самых популярных у горожан вариантов осталось только 6.

На встрече сразу отказались идеи построить собор на месте гостиницы «Дели» у Цирка, ведь владелец хочет один миллиард за снос его здания. В итоговый список из шести рекомендованных место вошли:

  1. пустырь на Фурманова — Белинского, который получил меньше всего критики от архитекторов;
  2. сквер у Театра драмы, с условием, что проект передвинут и сделают меньше — вместимость составит 700 человек, а не 2 000, как в нынешнем варианте;
  3. приборостроительный завод на Горького, 17, где проходила Четвертая биеннале. Здание принадлежит УГМК и его собираются снести, чтобы построить культурный центр;
  4. акватория Макаровского моста. Храм может появиться на воде, но с другой стороны Макаровского моста, куда также можно продлить улицу Ельцина;
  5. на Татищева — Ленина, рядом со стадионом «Екатеринбург Арена»;
  6. На месте снесенной телебашни. Земля также принадлежит УГМК, там хотят построить ледовую арену для «Автомобилиста».

Этот список передадут на обсуждение рабочей группе. Возможно, именно эти места попадут в опрос, на основе которого определится место для собора.

Напомним, что список из самых популярных у горожан мест для храма святой Екатерины сформирован на основе запросов 10 тысяч горожан. В нем уже нашли несколько изъянов, например, там есть два почти идентичных пункта, которые делят голоса горожан — «Сибирский тракт» и «На Сибирском тракте».

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