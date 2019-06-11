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Новости11 июня 2019

В центре Москвы в День России пройдет марш в поддержку Ивана Голунова (обновлено) Акцию не согласовали с властями, потому организаторы предлагают мирно пройтись с газетами в руках

РедакторАлена Дергачева

Обновлено

Московские власти согласовали акцию в поддержку Ивана Голунова, но не на 12 июня, как изначально планировалось, а на 16 июня. Эту дату предложили главы московского и российского союзов журналистов Павел Гусев и Владимир Соловьев, а также журналист Екатерина Винокурова. Согласованный митинг должен пройти на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00, заявленная численность участников — до 20 тысяч человек.

Ранее власти объясняли отказ в согласовании акции 12 июня празднованием Дня России и проведением в центре Москвы фестиваля «Времена и эпохи». В своем совместном заявлении руководители «Медузы» Галина Тимченко и Иван Колпаков, сооснователь «Новой газеты» Дмитрий Муратов, основатель The Bell Елизавета Осетинская и адвокат Голунова Сергей Бадамшин подчеркнули, что переговоры с мэрией по поводу митинга в День России зашли в тупик.

«Свобода Ивана — отличный повод для праздника. Мы хотим, чтобы на этом празднике мы все были вместе. <…> Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать», — написали журналисты.

В свою очередь, один из организаторов завтрашнего несогласованного марша Елизавета Нестерова сообщила, что акция все равно состоится. Еще один соорганизатор, журналист Илья Азар, заявил, что отменять акцию 12 июня неправильно, но спорить со своими коллегами он не хочет, как и договариваться с мэрией о проведении марша в День России. В этой ситуации Азар принял решение выйти из числа инициаторов мероприятия.

10 июня, 12:21

Российские журналисты и активисты 12 июня проведут в центре Москвы марш в поддержку журналиста Ивана Голунова, который находится под домашним арестом.

Акцию не согласовали с городскими властями, поэтому организаторы предлагают мирно пройтись, держа в руках газеты со статьями о Голунове. Участники пройдут по Мясницкой улице до Большой Дмитровки, а затем — до здания главного управления МВД по Москве на Петровке, где состоятся одиночные пикеты.

Организаторы требуют прекратить преследование журналиста и наказать тех, кто «подбросил ему наркотики, сфабриковал и заказал уголовное дело». Начнется сбор участников в 12:00 у станции метро «Чистые пруды».

В столице 12 июня будут праздновать День России, из-за чего перекроют несколько центральных улиц. С 12:00 закроют Москворецкую улицу, площадь Васильевский Спуск, Большой Москворецкий мост, а также Ильинку и Варварку. Кроме того, с 21:15 движение ограничат на Кремлевской и Москворецкой набережных до Китайгородского проезда.

UPD (17:47): Либертарианская партия и Профсоюз журналистов подали в мэрию Москвы заявку на проведение митинга «За свободу Ивана Голунова» на проспекте Сахарова. Акция намечена на 23 июня, организаторы заявили до 20 тысяч участников. Они рассказали «Медузе», что попытки городских властей препятствовать мероприятию расценят как «признание в политической заинтересованности в исходе дела Голунова с их стороны».

Ивана Голунова задержали днем 6 июня, его обвиняют в намерении продать наркотики. The Village писал, какие нарушения допустила полиция. Журналист рассказывал, что его ударили по голове и протащили по полу, а один из полицейских надавил ему ногой на грудь. Голунову не давали связаться с близкими и общаться с адвокатами. Кроме того, 8 июня полицейские препятствовали его госпитализации, хотя о ее необходимости заявили врачи двух бригад скорой помощи.

Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские, на заседании он связал свое преследование с расследованием о похоронном бизнесе. Его отправили под домашний арест на два месяца, а адвокаты обжаловали действия полицейских. Пикеты у здания МВД на Петровке в поддержку корреспондента проходят уже три дня — они станут бессрочными, также они состоялись и у Никулинского суда, где проходило слушание.

Источник: страница мероприятия

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