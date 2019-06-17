Выпускники каких направлений чаще всего находят работу Эксперты изучили данные Росстата за 2015–2017 годы
Специалисты ВНИИ труда выяснили, что 71 % выпускников российских вузов 2015–2017 годов нашли работу по специальности.
Эксперты рассказали, выпускники каких направлений чаще всего находят работу. Для исследования использовали данные Росстата.
Место
Направления
Процент выпускников, которые нашли работу
Фармация и клиническая медицина
97 %
Науки о здоровье и профилактическая медицина
91 %
Сценические искусства и литературное творчество
87 %
Химия
86 %
Также успешно устраиваются выпускники направлений «Информатика и вычислительная техника» и «Авиационная и ракетно-космическая техника», «Ветеринария», «Образование и педагогические науки» и «Военное управление» (более 80 %).
Кроме того, авторы исследования определили специальности с самым низким процентом трудоустройства.
Место
Направления
Процент выпускников, которые нашли работу
Технологии легкой промышленности
47 %
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
42 %
Политические науки и регионоведение
39 %
Причинами, по которым выпускники не находят работы по специальности, во ВНИИ назвали недостаточное число рабочих мест, низкий спрос на отдельные профессии из-за отраслевой специфики региона, а также несоответствие подготовки студентов и уровня зарплаты, предлагаемой работодателем.
Источник: РИА «Новости»
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