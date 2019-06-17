Науки о здоровье и профилактическая медицина 91 %

Сценические искусства и литературное творчество 87 %

Химия 86 %

Также успешно устраиваются выпускники направлений «Информатика и вычислительная техника» и «Авиационная и ракетно-космическая техника», «Ветеринария», «Образование и педагогические науки» и «Военное управление» (более 80 %).

Кроме того, авторы исследования определили специальности с самым низким процентом трудоустройства.

Место Направления Процент выпускников, которые нашли работу

Технологии легкой промышленности 47 %

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 42 %

Политические науки и регионоведение 39 %

Причинами, по которым выпускники не находят работы по специальности, во ВНИИ назвали недостаточное число рабочих мест, низкий спрос на отдельные профессии из-за отраслевой специфики региона, а также несоответствие подготовки студентов и уровня зарплаты, предлагаемой работодателем.

Источник: РИА «Новости»