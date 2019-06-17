Курс бережного потребления «Теперь так» и Экологический союз запустили модуль, посвященный маркировке.

Участники узнают, что значат «картинки» на продуктах, и разберутся, как правильно проверять подлинность маркировок. Авторы модуля отметили, что такое знание помогает покупателям сделать безопасный и экологичный выбор, а также избежать гринвошинга.

Уроки модуля разбили на группы — еда, косметика, бытовая химия, одежда, техника и материалы для ремонта. Каждое занятие посвятили качеству товаров и ответственности производителя за окружающую среду и здоровье людей, которые заняты на производстве.

Занятия будут приходить один раз в неделю на электронную почту. Подписка на рассылку бесплатная.