Курс о маркировке продуктов от проекта «Теперь так» и Экологического союза Знание маркировок помогает покупателям сделать безопасный и экологичный выбор
Курс бережного потребления «Теперь так» и Экологический союз запустили модуль, посвященный маркировке.
Участники узнают, что значат «картинки» на продуктах, и разберутся, как правильно проверять подлинность маркировок. Авторы модуля отметили, что такое знание помогает покупателям сделать безопасный и экологичный выбор, а также избежать гринвошинга.
Уроки модуля разбили на группы — еда, косметика, бытовая химия, одежда, техника и материалы для ремонта. Каждое занятие посвятили качеству товаров и ответственности производителя за окружающую среду и здоровье людей, которые заняты на производстве.
Занятия будут приходить один раз в неделю на электронную почту. Подписка на рассылку бесплатная.
The Village подробно рассказывал о проекте «Теперь так» — рассылке, посвященной простым правилам бережного производства, а также объяснял, что значат маркировки пластика и почему важно изучить их, если вы собираетесь сортировать мусор.
Источник: пресс-служба «Теперь так»