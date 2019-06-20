Закрытый проход на метеогорку в Екатеринбурге Общественник Дмитрий Москвин назвал идею перегородить пешеходный путь «благоустройством по Высокинскому»
Лестничный подъем и пешеходный переход на метеогорку перекрыли серым забором. Снимок опубликовал в своих соцсетях общественник Дмитрий Москвин.
По словам Москвина, ограждения стоят уже с мая 2019 года, мешая как местным жителям, как и желающим подняться на смотровую площадку. Причем, вход на горку официально не закрыт — туда все еще можно попасть легально.
Напомним, что ранее The Village рассказывал, кто работает в здании Метеоцентра и почему смотровую площадку возле здания скоро могут закрыть от жителей Екатеринбурга.
Источник, фотографии: Дмитрий Москвин