Закрытый проход на метеогорку в Екатеринбурге

Лестничный подъем и пешеходный переход на метеогорку перекрыли серым забором. Снимок опубликовал в своих соцсетях общественник Дмитрий Москвин.

По словам Москвина, ограждения стоят уже с мая 2019 года, мешая как местным жителям, как и желающим подняться на смотровую площадку. Причем, вход на горку официально не закрыт — туда все еще можно попасть легально.