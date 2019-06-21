На Даниловском рынке пройдет благотворительный маркет Там можно будет купить винтажные вещи
Обновлено: Из-за непогоды благотворительный маркет проведут только 30 июня
В следующие выходные, 29 и 30 июня, во дворе Даниловского рынка пройдет благотворительный маркет в поддержку фонда «Дети-бабочки».
Посетители смогут купить вещи российских и зарубежных брендов, а также предметы интерьера и аксессуары, которые предоставит Винтажный центр. Вырученные деньги направят в фонд, который помогает детям с буллезным эпидермолизом.
В субботу дети и родители смогут поучаствовать в мастер-классах и интерактивном спектакле. Всех гостей ждут сладкая вата, барбекю и лимонад. В воскресенье в Винтажном центре пройдет аукцион и выступления группы «Фрукты», коллектива «Зоркий», Виктории Гиссен и других артистов.
Когда
29 и 30 июня, с 12:00 до 21:00
Стоимость
Вход свободный
Источник: пресс-служба Даниловского рынка
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