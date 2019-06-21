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Новости21 июня 2019

Конкурс для социальных предпринимателей «Начни иначе» открыл прием заявок Призовой фонд составит 450 тысяч рублей

РедакторАлена Дергачева

Росбанк совместно с Impact Hub Moscow открыл прием заявок на участие во всероссийской конкурсной программе «Начни иначе» для социальных предпринимателей.

Цель проекта — помочь организациям, которые поддерживают людей с инвалидностью. Призовой фонд программы составит 450 тысяч рублей, а обладатель Гран-при поедет на образовательный интенсив в Европу. Участник, который внедрит цифровые инструменты в работу своей компании лучше других, также получит специальный приз.

Принять участие могут как социальные предприниматели, так и НКО, которые содействуют бизнес-проектам, направленным на помощь людям с инвалидностью. Например, занимаются трудоустройством, социализацией или дополнительным образованием. Подать заявку можно до 13 июля на сайте проекта.

Источник: пресс-служба Impact Hub Moscow

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