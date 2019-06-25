Новости25 июня 2019
Ельцин Центр закроют на три дня ради возможной встречи с Владимиром Путиным В президентском центре состоится официальный прием губернатора Свердловской области по случаю проведения выставки «Иннопром»
С 7 по 9 июля в Ельцин Центр будет ограничен вход. Как сообщает 66, арендаторы получили письмо от исполнительного директора Александра Дроздова, в котором говорится, о новом расписании.
7 и 9 июля здание будет закрыто целиком, а 8 июля ограничат доступ в атриум. В эти дни пройдет два торжественных приема губернатора Свердловской области по поводу старта «Иннопрома» и по случаю проведения Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS. На мероприятиях также ждут визита Владимира Путина и «первых лиц правительства РФ».
Источник: 66
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