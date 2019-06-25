Ельцин Центр закроют на три дня ради возможной встречи с Владимиром Путиным

С 7 по 9 июля в Ельцин Центр будет ограничен вход. Как сообщает 66, арендаторы получили письмо от исполнительного директора Александра Дроздова, в котором говорится, о новом расписании.

7 и 9 июля здание будет закрыто целиком, а 8 июля ограничат доступ в атриум. В эти дни пройдет два торжественных приема губернатора Свердловской области по поводу старта «Иннопрома» и по случаю проведения Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS. На мероприятиях также ждут визита Владимира Путина и «первых лиц правительства РФ».

Источник: 66