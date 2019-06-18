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Место18 июня 2019

Мясной ресторан «Ребра» в особняке на Сакко и Ванцетти — Малышева (закрыто) Цитаты Бродского, колдуны с бульоном и искусство Сая Твомбли в неклассическом уральском стейкхаусе

Мясной ресторан «Ребра» в особняке на Сакко и Ванцетти — Малышева (закрыто)
РедакторЛилия Низамова

В рубрике «Место» The Village рассказывает о новых и полюбившихся нам барах и ресторанах Екатеринбурга, Петербурга и Москвы. В свежем выпуске — ресторан Олега Ананьева «Ребра» в старом особняке на улице Сакко и Ванцетти.

Ананьев известен в Екатеринбурге легендарным рестораном «Вечера на хуторе». Сейчас под его началом работают проекты Le Bourg, «Труффальдино» и «Хаш», прежде он руководил ресторанами «Красна хата» и «Русская охота».

Текст

Лилия Низамова

Фотографии

Сергей Потеряев

Мясной ресторан открылся в памятнике архитектуры — выбеленном особняке купцов Ермолаевых, мимо которого трудно пройти. На окнах написано название места, указаны некоторые блюда, знаменитые строчки из стихотворений Бродского: «Только рыбы в морях знают цену свободе», «Не забывай никогда, как хлещет в пристань вода» и краткие цитаты из меню: колдуны с бульоном, фирменные котлеты с черносливом, томленые бычьи хвосты.

Чтобы попасть в здание, нужно зайти во дворик, в открытую черную калитку. Название заведения размещено на ржавой металлической конструкции у входа, которая вечерами подсвечивается ярко-алыми буквами, а по форме напоминает ребра. Во внутреннем дворике слева от входа построена летняя веранда. Изначально у авторов проекта были мысли о собственной парковке, но после они отказались от нее в пользу террасы в тихом центре.

Мясной ресторан «Ребра»

Адрес: ул. Сакко и Ванцетти, 58а

ТЕЛЕФОН: +7 (343) 359-45-46

ВРЕМЯ РАБОТЫ: понедельник-пятница 12:00-00:00, суббота 12:00-2:00

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Дизайном ресторана занималась команда Григория Заславского. В интерьере есть отсылка к американским художникам — любители экспрессионизма узнают на стенах изображения Сая Твомбли. К работам автора отсылает и абстрактное меню, напоминающее экспрессивный леттеринг. Или фигура-предупреждение с вытянутым указательным пальцем во втором зале с барной стойкой. Над открытой кухней строчка из стихотворения ресторатора и создателя места Олега Ананьева: «Горящие ярко мосты за спиной хорошо освещают дорогу».

Интерьер получился нетривиальным — не таким, как везде. Лампы-грозди, свисающие с высоких потолков с оригинальными деревянными балками, фигурные зеркала у стен, бюсты на подоконниках и картины в рамах, старые красные ковры на полу, книги без обложек в импровизированном шкафу, разделяющем пространство зала. Напротив входа в ресторан — профиль мужчины в стиле абстракционизма. Говорят, изображен сам Олег Юрьевич Ананьев.

«Ребра» нельзя назвать классическим стейкхаусом, где на огне жарят рибай или стриплойн. Здесь «все про мясо» и «жуют губами»: студень из говяжьей голени, террин из свиной головы, говяжьи почки, бычьи хвосты, бараньи колбаски, брискет, стейки из премиальных и альтернативных отрубов и шашлыки.

В меню есть три вида ребер от 180 до 450 рублей за 100 граммов: острые свиные, томленые бараньи и говяжьи. Бургеров нет, но есть сендвич-бургеры с брискетом, свиной рулькой и даже мясом из копченых ребер. В меню можно встретить хиты ресторана «Вечера», но переосмысленные шефом на современный лад — фирменный борщ с вишней подают с пастрами, а салат «Оливье» готовят с копченым мясом. Здесь уважают традиции, но следят за современностью. Из рыбных блюд есть олюторская сельдь, скумбрия собственного посола, сугудай из нельмы, раковый суп, уха из северных рыб, радужная форель с овощами, жареное филе корюшки. По выходным обещают готовить угощения на компанию, например, бараньи головы. Заказы принимают официанты в черных рубашках и ярко-красных фартуках, а настроение задает плейлист радиостанции «Серебряный дождь».

Из напитков здесь неплохая винная карта с гуманным ценником. Стоимость бутылки вина доходит до 4 000 рублей за бутылку. Имеется большая коллекция крепкого алкоголя интересные коктейли, например, вариации «Кровавой Мэри» на бурбоне с карамелизированным беконом или со вкусом том-яма. Есть пиво на азоте, американский крафт, домашние напитки, знакомые по «Вечерам», а также квас, морс и узвар.

Цитаты из меню:

Тартар из говядины — 350 РУБЛЕЙ

Сендвич бургер с брискетом — 560 РУБЛЕЙ

Колдуны с бульоном с мясом кабана в пряном бульоне — 320 РУБЛЕЙ

Суп из бычьих хвостов — 380 РУБЛЕЙ

Пряные говяжьи колбаски — 350 РУБЛЕЙ

Стейк мачете — 420 РУБЛЕЙ за 100 граммов

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