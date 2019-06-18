Мясной ресторан «Ребра» в особняке на Сакко и Ванцетти — Малышева (закрыто)

В рубрике «Место» The Village рассказывает о новых и полюбившихся нам барах и ресторанах Екатеринбурга, Петербурга и Москвы. В свежем выпуске — ресторан Олега Ананьева «Ребра» в старом особняке на улице Сакко и Ванцетти.

Ананьев известен в Екатеринбурге легендарным рестораном «Вечера на хуторе». Сейчас под его началом работают проекты Le Bourg, «Труффальдино» и «Хаш», прежде он руководил ресторанами «Красна хата» и «Русская охота».