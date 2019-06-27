«Город глазами кота» и «Архитектура бесконечности»: Moscow Urban Fest объявил кинопрограмму Фестиваль пройдет с 4 по 7 июля
Фестиваль Московского урбанистического форума, который пройдет с 4 по 7 июля, объявил кинопрограмму.
В совместной с Beat Films программе — несколько премьер: исследование режиссера Кристофа Шауба «Архитектура бесконечности» и французский фильм «Что-то настоящее», посвященный городам — копиям Венеции и Парижа в странах третьего мира.
Фильм «Город глазами кота» представят совместно с посольством Нидерландов. Это история о городе, который существует не только для людей. Продюсер картины проведет на фестивале мастер-класс по съемке документальных лент.
Кроме того, посмотреть можно будет документалку «Планета Тыва», которую представит Русское географическое общество и телеканал «Моя планета».
Показы пройдут в концертном зале «Зарядье», вход свободный, по регистрации. С полной программой Moscow Urban Fest можно ознакомиться на его сайте.
Источник: организаторы мероприятия
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