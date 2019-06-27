Фестиваль Московского урбанистического форума, который пройдет с 4 по 7 июля, объявил кинопрограмму.

В совместной с Beat Films программе — несколько премьер: исследование режиссера Кристофа Шауба «Архитектура бесконечности» и французский фильм «Что-то настоящее», посвященный городам — копиям Венеции и Парижа в странах третьего мира.

Фильм «Город глазами кота» представят совместно с посольством Нидерландов. Это история о городе, который существует не только для людей. Продюсер картины проведет на фестивале мастер-класс по съемке документальных лент.