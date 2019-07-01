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Новости1 июля 2019

«РБК»: «Вкусвилл» откроет большие магазины с крепким алкоголем и кафе Для этого сеть ищет помещения в 2–4 раза больше нынешних

РедакторАлена Дергачева

Компания «Вкусвилл» начала искать помещения для магазинов нового формата, рассказали «РБК» три источника на рынке недвижимости.

В сети подтвердили изданию, что речь идет о помещениях площадью 400–500 квадратных метров, тогда как для стандартных магазинов компания арендует по 100–250 квадратов. Во «Вкусвилле» сообщили The Village, что концепцию пока только разрабатывают, поэтому прокомментировать ее не могут.

Источники «РБК» говорят, что новые помещения сеть называет «Глобо». По словам одного из собеседников, всего компания планирует открыть 10–30 магазинов нового формата, в которых будут продавать вино и крепкий алкоголь, а также откроют кафе.

Еще один собеседник сравнил новый формат с «Азбукой вкуса» и AB Daily: продавать будут в основном товары собственной марки, но представят более широкий ассортимент, чем в существующих магазинах.

Ранее «Вкусвилл» стал соучредителем компании «Парим-варим» — сеть собирается открыть одноименные кулинарии в Москве. Компания также открывает собственные киоски в московских и областных парках и экспресс-окна в супермаркетах.

Кроме того, у «Вкусвилл» появились небольшие магазины с 700 позициями (против 1 600 в обычных магазинах), а также точки самообслуживания в офисах.

Источник: «РБК»

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