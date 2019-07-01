Компания «Вкусвилл» начала искать помещения для магазинов нового формата, рассказали «РБК» три источника на рынке недвижимости.

В сети подтвердили изданию, что речь идет о помещениях площадью 400–500 квадратных метров, тогда как для стандартных магазинов компания арендует по 100–250 квадратов. Во «Вкусвилле» сообщили The Village, что концепцию пока только разрабатывают, поэтому прокомментировать ее не могут.

Источники «РБК» говорят, что новые помещения сеть называет «Глобо». По словам одного из собеседников, всего компания планирует открыть 10–30 магазинов нового формата, в которых будут продавать вино и крепкий алкоголь, а также откроют кафе.

Еще один собеседник сравнил новый формат с «Азбукой вкуса» и AB Daily: продавать будут в основном товары собственной марки, но представят более широкий ассортимент, чем в существующих магазинах.