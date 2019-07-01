В середине недели в Москве снова похолодает Москвичей ожидают дожди и сильный ветер
Ветреная, дождливая и пасмурная погода придет во второй половине недели в Москву, сообщили в центре погоды «Фобос».
Теплыми будут только понедельник и вторник, 1 и 2 июля, когда температура поднимется до 26 градусов. В среду в столице похолодает — днем воздух прогреется до 17–19 градусов, а ночью — только до 10. Прохладная погода продержится до конца недели.
Синоптики отметили, что температура будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы. Потепление наступит только во второй декаде июля, добавили в Гидрометцентре.
Средняя температура в июне оказалась на 3 градуса выше многолетних значений. В дневные часы воздух раскалялся до 30 градусов и выше.
Источники: агентство «Москва», ТАСС
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